Embraer recebe pedido firme de 30 jatos comerciais

Informa a Embraer em mensagem transmitida nesta quinta-feira, 29, a esta coluna:

No primeiro trimestre deste ano, ela entregou nove aeronaves comerciais e 13 executivas (10 jatos leves e três grandes).

Sua Receita Líquida alcançou R$ 4,45 bilhões, um incremento de 55% em relação ao primeiro trimestre de 2020, com crescimento em todos os segmentos do negócio.

No último dia 23, a Embraer recebeu um pedido firme de 30 jatos E195-E2 feito por um cliente não identificado.

Essas aeronaves serão incluídas na carteira de pedidos (backlog) do segundo trimestre deste ano, com entregas começando em 2022.

No primeiro trimestre deste 2021, a Embraer apresentou prejuízo líquido ajustado (excluindo-se os impostos diferidos e itens especiais) de R$ 522,9 milhões.

O fluxo de caixa livre da Embraer apresentou um uso de R$ 1,22 bilhões, consistente com a sazonalidade normal do primeiro trimestre, porém com uma melhoria significativa em comparação ao uso de R$ 2,89 bilhões do primeiro trimestre de 2020, principalmente em função da queda nos níveis de estoque como resultado das medidas tomadas para estabilizar a produção e as operações em meio à pandemia da Covid-19.

A empresa encerrou o primeiro trimestre deste ano com caixa total de R$ 14 bilhões e dívida líquida de R$ 10,8 bilhões.

Devido à incerteza contínua relacionada à pandemia da Covid-19 e seus impactos na indústria, a Embraer decidiu não publicar, neste momento, suas estimativas financeiras e de entregas para este ano de 2021.