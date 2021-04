Embraer reabastece com êxito dois KC-390 em pleno voo

Em comunicado enviado a esta coluna, a Embraer anuncia que alcançou mais um importante marco no desenvolvimento do programa do cargueiro militar multimissão KC-390 Millennium, com a conclusão bem-sucedida da qualificação de reabastecimento em voo entre duas aeronaves KC-390 Millennium, comprovando, para a Força Aérea Brasileira (FAB), a nova capacidade operacional da aeronave.

A capacidade de transferência de combustível em voo entre duas aeronaves do mesmo modelo, utilizando “pods” de reabastecimento em voo subalares, é única nesta categoria, o que permite aos operadores do KC-390 Millennium ampliarem a capacidade de transporte logístico e em operações de busca e salvamento, aumentando a autonomia e o alcance de suas missões.

As demonstrações foram conduzidas na Unidade Gavião Peixoto da Embraer, em voos com transferência de combustível entre duas aeronaves. Os voos contaram com a participação de pilotos e engenheiros da FAB, quando foram demonstradas as excelentes qualidades de voo do avião e a baixa carga de trabalho para a tripulação, resultado das leis de controle do sistema de “fly-by-wire”, desenvolvido pela Embraer especialmente para o KC-390.

Desde a entrada em operação, o KC-390 vem provando seu excelente desempenho e capacidade como aeronave multimissão de nova geração. Recentemente, a frota de quatro aeronaves operada pela FAB já superou as 2.400 horas de voo em operações, sendo usada extensivamente nas operações de combate à Covid-19 no Brasil. Além da FAB, a aeronave foi encomendada pelas Forças Aéreas de Portugal e da Hungria.

Projeto conjunto da FAB com a Embraer, o C-390 Millennium é uma aeronave de transporte tático militar projetado para estabelecer novos padrões em sua categoria.

Para as forças aéreas que desejam entrar no século 21 alcançando maior eficiência operacional e com aeronaves modernas e significativamente mais capazes, o C-390 Millennium oferece incomparáveis capacidades de mobilidade, alta produtividade e flexibilidade a baixo custo operacional. Trata-se de uma aeronave concebida com um projeto robusto e utilizando tecnologias de ponta, tendo sido especialmente desenvolvida para operar em ambientes austeros e de executar uma ampla gama de missões com uma única plataforma, com altos níveis de disponibilidade, confiabilidade, segurança e capacidade de sobrevivência.

O C-390 Millennium e a variante KC-390 Millennium voam mais rápido e transportam mais carga que outros cargueiros militares de mesmo porte e são as plataformas ideais para os principais cenários de utilização em operações humanitárias, táticas e estratégicas. O C-390 e o KC-390 Millennium exigem menos inspeções e manutenções, com níveis de simplificação normalmente associados apenas a aeronaves comerciais. Esta característica, combinado com sistemas e componentes altamente confiáveis, reduz o tempo da aeronave no solo e os custos totais da operação, contribuindo para níveis de disponibilidade excelentes e baixo custo do ciclo de vida.