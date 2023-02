Embraer expõe seus Phenom e o E195-E2 no Airshow da Austrália

Em mensagem transmitida a esta coluna, a Embraer informa que seus jatos executivos Phenom 100EV e Phenom 300E e a aeronave comercial E195-E2 'TechLion' estarão em exposição no Australian International Airshow, que começará terça-feira,28.

As aeronaves estarão em exposição estática no stand da empresa e pertencem ao seu portfólio de produtos e soluções.

Será a primeira vez que o E195-E2 será exibido no Australian International Airshow. O Phenom 300E, que acaba de ser anunciado como o jato leve mais vendido no mundo pelo 11º ano consecutivo, também marcará presença no evento.

“A Austrália tem uma ampla gama de jatos executivos e comerciais da Embraer em operação. Graças a nossos clientes e parceiros, nossas aeronaves são sinônimo de desempenho, inovação e confiabilidade no país”, disse Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer. “Estamos orgulhosos de ter o TechLion E195-E2, o Phenom 100EV e o Praetor 300E em exposição”, acrescentou ele.

Há mais de 11 jatos executivos e mais de 40 E-Jets operando na Austrália por meio de clientes como Alliance Airlines, Airnorth, National Jet Express e Pionair. Vários dos E-Jets da Alliance Airlines operam em rotas selecionadas pela QantasLink.

O E195-E2 TechLion é a aeronave de corredor único mais eficiente do mundo. Com capacidade para até 146 passageiros, o E195-E2 faz parte família E2, que está transformando o mercado regional com suas tecnologias sustentáveis, conforto de cabine superior, excelente economia e faixa ideal.

Em julho de 2022, a Embraer e a Pratt & Whitney testaram com sucesso o combustível de aviação 100% sustentável (SAF) em um E195-E2. Com 100% SAF, a redução de 25% nas emissões pode chegar a impressionantes 85%.

O E195-E2 também demonstrou sua capacidade de aproximação íngreme ao aterrissar e decolar no icônico London City Airport (LCY), logo após o Farnborough Airshow no ano passado. Linhas aéreas como KLM, Helvetic Airways (Suíça), Azul (Brasil) e, mais recentemente, Porter Airlines (Canadá) operam o E195-E2.

O Phenom 300E e o Phenom 100EV que estarão em exibição no Show australiano refletem a popularidade dessas aeronaves na Austrália e em todo o mundo.