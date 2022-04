Embraer e Exército ampliam o monitoramento das fronteiras

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa que assinou contrato com o Exército Brasileiro para o desenvolvimento e a implantação da Fase Dois do Programa Estratégico do Exército para o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron).

O anúncio foi feito durante a edição 2022 da FIDAE (Feria Internacional del Aire y del Espacio), evento que se realiza no Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez, em Santiago, no Chile.

Um dos maiores projetos de vigilância de fronteiras em implantação no planeta, o Sisfron visa proteger as fronteiras do Brasil, cobrindo uma extensão de 16.886 quilômetros, que unem o país a dez vizinhos.

“Estamos muito satisfeitos por celebrar o contrato da Fase Dois do projeto com a Embraer, dando continuidade à exitosa parceria, com relevantes resultados já comprovados com a implantação da Fase Piloto, complementando as capacidades operacionais no Comando Militar do Oeste”, disse o Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, General de Exército Guido Amin Naves.

“O SISFRON possui alta complexidade tecnológica e cunho estratégico, motivo pelo qual compõe o rol dos projetos estruturantes da Força Terrestre em parceria com a Embraer, no papel de integradora, permitindo dotar o Exército Brasileiro de capacidades para o exercício de sua missão, além de potencializar a ações dos demais entes governamentais na área de fronteira”, acrescentou ele.

O Sisfron implanta uma estrutura de sensoriamento e de comando e controle em apoio ao emprego operacional, atuando de forma integrada, cujo propósito é fortalecer a presença e a capacidade de monitoramento e de ação do Estado na faixa de fronteira terrestre, potencializando a atuação dos entes governamentais com responsabilidades sobre a área.

“A assinatura do contrato da Fase dois do Sisfron representa um importante reconhecimento dos investimentos e do trabalho desenvolvido pela Embraer na implantação da Fase Piloto, valendo-se das principais competências da Empresa aplicadas a sistemas terrestres. Temos certeza que a continuidade da implantação com a próxima etapa permitirá reter e ampliar conhecimento e tecnologias críticas para área de vigilância e monitoramento de fronteiras do Brasil”, afirmou Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

A implantação do programa vem contribuindo para o aumento da capacitação tecnológica, da autonomia e da sustentabilidade da base industrial de defesa, com a aquisição de itens de alto valor agregado e com a diversificação da pauta de exportação nacional, contribuindo assim para a geração de empregos e de renda nos setores de tecnologia e infraestrutura.