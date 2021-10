Embraer cresce e vende 30 jatos no 3º trimestre deste ano

Avança a brasileira Embraer, terceira maior empresa mundial fabricante de aviões! Em mensagem a esta coluna a Embraer informa que entregou 30 jatos no terceiro trimestre de 2021, sendo nove comerciais e 21 executivos (14 leves e sete grandes).

Em 30 de setembro de 2021, a carteira de pedidos firmes (backlog) totalizava US$ 16,8 bilhões.

Durante o terceiro trimestre deste ano, no segmento de aviação executiva, a Embraer entregou seu jato executivo de número 1.500.

A aeronave, um Phenom 300E, jato leve mais vendido por nove anos consecutivos, foi entregue à Haute Aviation, empresa suíça que atua nos segmentos de fretamento, corretagem e gerenciamento de aeronaves.



No segmento de aviação comercial, a Embraer anunciou a venda de 16 novos jatos E175 para a SkyWest, Inc. para operar para a Delta Air Lines, somando-se aos 71 jatos do modelo que a SkyWest já opera para a companhia aérea.

A aeronave E175 voará para a Delta sob um Contrato de Compra de Capacidade (CPA). O valor do contrato, que está incluído na carteira de pedidos da Embraer do terceiro trimestre, é de US$ 798,4 milhões, com base no preço de lista.



No segmento de Serviços e Suporte, a Embraer assinou diversos contratos no trimestre.

A Porter Airlines assinou um grande pacote de suporte de pós-venda com a Embraer, por até 20 anos, para a frota de aeronaves comerciais E2.

A Embraer também assinou um acordo para o Programa Pool com a CommutAir, operadora da United Express, para apoiar a frota de jatos ERJ 145, e uma extensão de Pool com a Cobham, na Austrália, para apoiar seus três E190.

Além disso, também na Austrália, a Embraer assinou um contrato de prestação de serviços com a Alliance Airlines, fornecendo suporte para a frota de E190 da companhia aérea.