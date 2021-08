Embraer anuncia suas metas de ESG até 2040

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa que, como parte de seu compromisso com a construção de um futuro sustentável, anuncia novas e ambiciosas metas de ESG, incluindo um compromisso com operações neutras em carbono até 2040.

A Empresa desenvolveu metas ambientais e de responsabilidade social, as quais incluem a oferta de um ambiente de trabalho inclusivo para todos os colaboradores e o lançamento de um veículo de emissão zero, todos integrados ao plano de sustentabilidade corporativa da Companhia. As metas de ESG têm como objetivo ajudar a levar a Empresa e o setor de aviação adiante.

“Na Embraer, reconhecemos a urgência da crise climática e estamos totalmente comprometidos com um futuro mais sustentável. Estamos intensificando nossos esforços para minimizar nossa pegada de carbono ao permanecermos dedicados a soluções inovadoras que tenham um impacto mais amplo para nossos clientes, comunidades locais e nossas aeronaves”, diz Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer.

“O ESG está no centro do propósito da Embraer e é por isso que o incluímos como um dos pilares do nosso plano estratégico ‘Fit for Growth’, alinhando a estratégia de negócios com a responsabilidade social e as práticas ambientais", acrescentou.

Para alcançar a meta da indústria de aviação de emissões líquidas zero de carbono até 2050, a Embraer desenvolverá uma ampla gama de produtos, serviços e tecnologias sustentáveis ​​disruptivas, como eletrificação, híbrida, Combustível Sustentável para a Aviação (SAF) e outras energias inovadoras alternativas.

A Empresa também irá compensar quaisquer emissões residuais que não possam ser reduzidas por meio de projetos de eficiência, energias alternativas disponíveis ou tecnologias avançadas.

Alinhada às metas do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a no máximo 1,5 graus Celsius, a Embraer irá:



Neutralidade em carbono nas operações até 2040; redução de 50% das emissões líquidas de carbono até 2040, considerando o ano base de 2018; 100% de energia de fontes renováveis até 2030; começar a usar combustível de aviação sustentável (SAF) a partir de 2021; crescimento neutro em carbono a partir de 2022, tendo como base 2021.

Aviação zero carbono até 2050 a ser alcançadas por meio de: Desenvolvimento de produtos, serviços e tecnologias sustentáveis disruptivas como eletrificação, híbrida, SAF e outras energias alternativas inovadoras; Trabalho em conjunto com fornecedores para tornar nossas aeronaves atuais compatíveis com o uso de 100% de SAF; Trabalhar ativamente junto à cadeia de suprimentos para expandir a escala global de produção de SAF; Melhoria contínua na eficiência do nosso atual portfólio de produtos; Lançamento de aeronaves eVTOL com emissão zero até 2026.



Na área social, a educação desempenha um papel fundamental na história de sucesso da Embraer. A Empresa promove um ecossistema de geração e disseminação de conhecimento que cria um acesso das comunidades locais por meio de importantes programas sociais e iniciativas educacionais. Isso causa um impacto positivo na sociedade ao mesmo tempo em que atrai talentos locais. Nas últimas duas décadas, a Embraer tem sido referência em responsabilidade social corporativa no Brasil.



Nesse sentido, a Embraer tem os seguintes objetivos:

Ambição de ter 25% de mulheres no programa de mestrado em engenharia aeronáutica da Embraer (PEE) até 2025. Manter aprovação superior a 80% dos estudantes de Ensino Médio dos colégios Embraer em universidades públicas. Lançamento do ‘Social Tech’, novo programa com foco na qualificação em tecnologia de 1.500 pessoas de grupos minorizados, até 2025, para fornecer treinamento e qualificação para oportunidades de trabalho relacionadas à tecnologia.

“A demanda por profissionais qualificados na área de tecnologia é crescente no mercado de trabalho global, mas que muitas vezes não estão ao alcance de grupos minorizados. Com o Social Tech, esperamos contribuir para eliminar essas barreiras sociais e econômicas”, afirma Carlos Alberto Griner, Vice-Presidente de Pessoas, ESG e Comunicação da Embraer.

Será dada ênfase adicional à promoção da inclusão social dentro da Empresa. A Embraer está se comprometendo a fornecer e aprimorar o treinamento contínuo de diversidade e inclusão para 100% de seus cargos de liderança até 2021 e todos os funcionários até 2022.

A Embraer dá continuidade à sua política de recrutamento diversificada e se compromete a realizar 50% de diversidade nas contratações para programas de entrada na companhia até 2025, além de aumentar a representação de mulheres na liderança sênior para 20% até 2025.

Durante o evento virtual para anunciar seus objetivos ESG, a Embraer relata avanços em suas iniciativas de pesquisa em eletrificação aeronáutica, incluindo o primeiro voo de sua aeronave demonstradora totalmente elétrica.

O protótipo utiliza um EMB-203 Ipanema e está realizando testes em voo na unidade da Embraer em Gavião Peixoto, Brasil, como parte de uma cooperação tecnológica entre a Embraer e duas das maiores provedoras de soluções de mobilidade elétrica do Brasil, WEG e EDP.

Essa parceria aumentou o conhecimento das tecnologias necessárias para incrementar a eficiência energética de uma aeronave e dos dispositivos elétricos que devem ser integrados em um sistema de propulsão inovador.