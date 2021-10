Edutech cearense Eduvem funde-se com Elore e integra grupo Fortes

Edutech focada na tecnologia que melhora a aprendizagem, a startup cearense Eduvem passou a integrar o Grupo Fortes Tecnologia com o objetivo de alavancar os resultados em treinamento corporativo.

A incorporação foi possível por meio da fusão da Eduvem com a empresa Elore, também focada em treinamento, que igualmente faz parte do Grupo Fortes.

Avaliada em R$ 3,8 milhões e tendo incrementada esse valor em 150% após a fusão, a Eduvem é uma das aceleradas pelo BS Innovation Hub, cujo objetivo é dar relevância ao Ceará no mapa brasileira da inovação tecnológica.

STARTUP TALLOS, DE MARACANAÚ, EM "SCALE UP"

Startup de tecnologia sediada em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, a Tallos ganhou destaque entre 140 outras empresas no Mapeamento de Startups Ceará 2mil&21.2.



Ela foi destacada por ser uma startup em Scale Up (empresa com um retorno médio anual de pelo menos 20% nos últimos 3 anos, segundo a OCDE).

O Mapeamento de Startups Ceará acompanha o crescimento de negócios de empresas de base tecnológica, colaborando com estratégias de fomento e pesquisa para o incremento da economia do Estado.

A avaliação e a validação das startups foram realizadas de acordo com dados apurados e atualizados, por meio de pesquisas e formulários endereçados aos empreendedores, inseridos no ecossistema de inovação e startups cearenses, dando origem a pipeline (divisão da memória virtual) com análise do documento.

“Uma empresa na fase Scale Up tem, geralmente, investidores fazendo com que ela cresça cada vez mais rápido. No caso da Tallos, o que nos chama atenção é que eles são Bootstrapping, ou seja, receberam investimento de ninguém. Com o dinheiro que entra na startup, eles estão reinvestindo neles mesmos, fazendo um crescimento orgânico e esse é o grande diferencial da Tallos e o que a fez se destacar no nosso Mapeamento”, explica o idealizador do Mapeamento e Leader Community, Marcelo Silveira.

Recentemente, a empresa, cujo CEO é o jovem empreendedor Artur Frota, recebeu o selo Great Place To Work, que reconhece boas práticas de Gestão de Pessoas pelo mundo.