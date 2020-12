Economia cearense melhor que a brasileira em 2020

Neste 2020, a economia cearense, apesar da pandemia, terá um crescimento melhor do que a do Brasil como um todo, segundo apontam os indicadores do terceiro trimestre.

Quem o diz é o economista Célio Fernando. Ele pormenoriza:

“Observo que alguns setores foram mais dinâmicos e se reposicionaram, mas outros não conseguiram manobrar com a mesma facilidade. Isto é o que chamamos de retorno em K. O que significa? Precisamos ver a base de algumas indústrias nos seguintes aspectos: Inovação e Tecnologia, considerando os sistemas integrados e plataformas; a mão de obra qualificada e a preparação de líderes e gestores – algumas não atentaram para o fato de que, neste campo, o barato pode sair caro, principalmente em momentos de “stress risk”; capital financeiro – as empresas com acesso ao crédito e ao mercado não tiveram dificuldades, lembrando as questões que envolvem governança, auditoria, planejamento, gerenciamento de crise na análise de crédito”.

Célio Fernando respira, sente o excelente estado do seu pulmão, e prossegue:

“Essas empresas foram ao mercado e facilmente organizaram-se na busca de capital de giro, sendo que alguns ampliaram seus negócios e se modernizaram com recursos para investimento. São lições de uma crise sistêmica sem precedentes que puderam ter ações institucionais na articulação mercado-estado, oferecendo uma leitura um pouco melhor para a atividade produtiva.

"As taxas de desemprego continuam altas no Brasil e no Ceará e a extrema pobreza foi ampliada. Programas de renda mínima e o avanço no microcrédito poderão, em 2021, alcançar as camadas de renda mais baixa, garantindo o consumo.

"Por sua vez, a indústria, ao longo do próximo ano, continuará sua busca pela competitividade em seus investimentos, focada na ampliação de seus canais de distribuição e na modernização de seus parques”.

NA VIRADA

Será de R$ 300 milhões, ou um pouco mais, o prêmio que a Mega da Virada pagará a quem acertar suas seis dezenas, que serão sorteadas na quinta-feira, 31, às 20 horas.

A Caixa Econômica diz que quem tiver a sorte de ganhar sozinho esse prêmio terá rendimento mensal de mais de R$ 300 mil, se aplicar o prêmio na Caderneta de Poupança.

Isto quer dizer que o Brasil terá mais um malandro. Um malandro milionário.

PACTUADOS

Fortaleza e Ceará, que estão na Série A do Brasileirão, fizeram e vêm cumprindo um pacto interessante.

Quando um deles vence, o outro também conquista a vitória.

Quando um é derrotado, o outro deixa-se derrotar.

O pacto vale também para o empate: no sábado, o Fortaleza empatou com o Flamengo. Ontem, o Ceará cumpriu o pactuado, e empatou com o Santos.

Espera-se que esse trato tenha incluído a permanência de ambos entre os 20 do Brasileirão. O Fortaleza corre mais risco do Ceará, do ponto de vista de hoje.

CONVIDA

Aqui no Ceará, caiu o número de mortes causadas pela Covid-19.

É consequência da maior experiência que os médicos, enfermeiros e os hospitais têm hoje para tratar os infectados.

O número de casos da doença também diminuiu, apesar das aglomerações.

A expectativa agora é pelo início da vacinação, para o que, primeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) terá de autorizar o uso das vacinas dos vários laboratórios, cujo processo de fabricação já foi aprovado pelos seus técnicos.

SUBINDO

Ontem, opresidente dos EUA, Donald Trump, sancionou o pacote de US$ 900 milhões que serão aplicados no estímulo da economia norte-americana.

Resultado: as bolsas da Ásia fecharam em alta e as da Europa sobem também, no início desta manhã de segunda-feira.

Deverá ser a tendência da B3 brasileira.