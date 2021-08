Duplicação da CE-115, da BR-222 ao Pecém, pronta em dezembro

No fim deste ano, mais precisamente nos últimos dias de dezembro, estará concluída a obra de duplicação da CE-155, a movimentadíssima estrada que liga a BR-222, no distrito de Primavera, em Caucaia, ao Porto do Pecém.



A informação foi transmitida ontem pelo titular da Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Ceará, engenheiro Quintino Vieira, a um grupo de empresários da indústria e da agropecuária.

De acordo com o empresário Jorge Parente, que coordenou a reunião, Quintino disse que o Ceará “é o estado que tem a melhor rede rodoviária do Nordeste”, com 8.700 quilômetros de estradas estaduais asfaltados, dos quais 74% estão em boas condições.

O superintendente da SOP disse que o compromisso do governador Camilo Santana é elevar aquele porcentual para 90% até março do próximo ano, quando ele deverá desincompatibilizar-se do cargo para tentar uma cadeira de senador na eleição de outubro.

Mais informações transmitidas por Quintino Vieira aos empresários, ainda segundo Jorge Parente:

O orçamento da SOP para este 2021 é de cerca de R$ 500 milhões, ou seja, 10 vezes mais do que dispõe orçamento do Dnit, organismo do Governo da União, para investir em obras rodoviárias no Ceará;

Está na Assembleia Legislativa uma proposta do Executivo de aumentar para R$ 1.200 a multa aplicada a caminhoneiros cujos veículos transportam peso maior do que o permitido. A multa, hoje, é de apenas R$ 189, razão pela qual o limite de peso é permanentemente desrespeitado, o que causa deterioração rápida do pavimento da rodovia;

A Construtora CRC está executando, sozinha, a obra de duplicação da CE-155. Houve problemas com as outras duas empreiteiras, o que levou à extinção do consórcio, mas sem causar prejuízo ao cronograma da duplicação da estrada, vital para a economia cearense – é por ela que entram e saem as mercadorias embarcadas e desembarcadas no Porto do Pecém;

Para agilizar os trabalhos, foram criadas três de serviço na CE-155, o que permitirá que, no dia 30 de dezembro deste ano, ela seja inaugurada. Mas o tráfego de caminhões que vão e vêm do porto segue naturalmente;

O orçamento inicial da duplicação, que era de R$ 39 milhões, saltou para R$ 80 milhões porque foram feitas modificações técnicas no projeto original, com o que seu pavimento terá condição de suportar o tráfego pesado de caminhões e carretas.

“O dinheiro está no caixa do governo”, garantiu Quintino Vieira.

Ele fez outra revelação: a SOP criou um novo sistema de inspeção de suas estradas.

Uma equipe inspeciona, preventiva e permanentemente, a malha rodoviária estadual e, ao primeiro sinal de rachadura, a manutenção é feita. “Isso possibilita uma economia de mais de um terço dos recursos destinados à manutenção das estradas”, disse Quintino Vieira, conforme o testemunho de Jorge Parente.

Sobre o Arco Metropolitano – a autoestrada que ligará a BR-116, em Pacajus, ao Porto do Pecém – o superintendente da SOP foi curto na resposta: é inviável.

E por um motivo simples: não há dinheiro. O orçamento dessa via expressa é estimado em R$ 1,5 bilhão.