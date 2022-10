Dono da Robinson Crusoe, espanhola Jealsa ampliará investimento no Ceará

Retornando de um giro pela península Ibérica, o secretário Executivo do Agronegócio do Governo do Ceará, Sílvio Carlos Ribeiro, disse ontem à coluna que o grupo espanhol Jealsa, dono de várias empresas, entre as quais a Robinson Crusoé, que tem unidade industrial de beneficiamento de pescado em São Gonçalo do Amarante, não apenas ficou feliz com a eleição de Camilo Santana para o Senado Federal, como também antecipou que convidará o governador eleito Elmano Freitas para conhecer a Crusoé Foods e seu complexo industrial na região da Galícia, no litoral Oeste da Espanha.

Sílvio Carlos esteve na cidade de Boiro, na Galícia, a 50 Km de Santiago de Compostela, onde se localiza a sede do grupo Jealsa, que atua nas áreas alimentar (conservas e refeições), de peixe e serviços, de pet food e de energia. Do grupo faz parte a Robinson Crusoé, que, além da fábrica cearense, tem unidades industriais no Chile, Guatemala, Portugal e Itália.

A Jealsa é dona de marcas famosas, como Rianxiera, Escuris, Robinson Crusoé, Mar e Aperto e Valora, cujos produtos são comercializados em quase todo o mundo.

Durante a reunião com os diretores e executivos da Jealsa, o secretário Sílvio Carlos Ribeiro ouviu elogios ao ex-governador Camilo Santana, em cuja gestão os espanhóis da Crusoé implementaram seus negócios no Ceará. Eles lembraram a visita que, em 2019, Camilo Santana fez à sede da Jealsa, na Galícia.

Na reunião que, segunda-feira, mantiveram com o secretário Sílvio Carlos Ribeiro, os diretores da Jealsa conversaram sobre seu projeto de instalar em 2023, na ZPE do Pecém, uma unidade industrial de beneficiamento de pescados voltada para a exportação.

Os espanhóis também anteciparam a notícia de que deverão investir em outra unidade industrial voltada para o beneficiamento do tomate produzido no Ceará, que poderá ser usado no processo de conserva de atum e sardinha. E ainda trataram de um projeto de instalação de outra unidade industrial para a produção de farinha de peixe, cuja demanda no Brasil e no exterior é crescente.

Os espanhóis da Jealsa querem conversar mais com a CIPP S/A, empresa que administra o Porto, o Complexo do Pecém e a ZPE e, também, com os armadores com vistas à exportação da sardinha, que é enlatada em São Gonçalo do Amarante.

Também faz parte dos planos do grupo espanhol a instalação, no Complexo do Pecém, de uma estrutura de frio para armazenar e processar seus produtos.

Sílvio Carlos informou, ainda, sobre seus contatos na cidade do Porto, no Norte de Portugal, onde se reuniu, terá-feira, com Miguel Marques, consultor em economia do mar para diversas empresas do Ceará. Ele também teve encontro com o empresário cearense Beto Gradhvol, presidente da Câmara Setorial da Economia do Mar, com quem debateu sobre vários empreendimentos de interesse do Ceará e de Portugal, entre os quais o Projeto Garoupa e o que prevê a instalação de fazendas marinhas no Ceará.

O secretário Sílvio Carlos também disse que o consultor português Miguel Marques está fazendo interlocução com investidores e produtores portugueses que se mostram desejosos de investir no Brasil, devendo iniciar com eles uma série de reuniões virtuais.

O próprio governo português – disse Sílvio Carlos Ribeiro – está interessado em aumentar o comércio na área de pesca com o Ceará.

“Estamos caminhando na direção certa. Os próximos meses serão de mais entendimentos com os parceiros portugueses, com os quais muito provavelmente fecharemos bons negócios, da mesma maneira como temos feito com nossos parceiros espanhóis”, concluiu o secretário Sílvio Carlos Ribeiro.