Diante do Santíssimo Sacramento, um reveillon inédito

Salve, 2021!

Vi-o nascer diante do Santíssimo Sacramento, em um momento inédito na minha vida que agora ganhou a trilha dos 78 anos.

Através do Canal do Instituto Hesed no TouTube, uma comunidade católica, cearense, fundada pela irmã Kelly Patrícia, que desde adolescente, na paróquia da Vila União, em Fortaleza, já cantava para Deus e hoje compõe e interpreta belas canções de louvor a Deus e à Maria Santíssima.

Foi um momento inédito, porque, nos meus 76 anos anteriores, a troca do calendário se dava por meio de incentivos etílicos que costumam valorizar o que não tem valor e a ver nos outros a beleza externa e não a virtude entesourada no seu interior.

Desta vez, e graças a Deus por força do isolamento social a que os idosos estão submetidos e por decisão de minha mulher Helena, a quem estou felizmente ligado há 57 anos, vi-me diante do hostensório e do seu divino conteúdo – o corpo de Jesus Cristo, presente pela hóstia consagrada.

Senti-me completamente envolvido pelo mistério da fé, que, pela primeira vez, me levou, à meia noite de ontem, a prestar louvor a Deus pelo 2021 que, um um segundo depois, chegou em minha casa embalado pelo Canto do Magnificat, entoado pelas afinadíssimas vozes do coral de 20 freiras do Hesed.

Pense num réveillon diferente e abençoado!

Enquanto acompanhava os louvores e os cânticos e, agradecido, dava glória a Deus pelo Ano Novo, os fogos de artifícios clareavam ainda mais a noite enluarada e ribombavam em sinal de júbilo pelo parto de um novo tempo que esperamos de paz e de saúde para a humanidade – para os brasileiros e os cearenses em particular.

Aos leitores desta coluna, este colunista transmite os votos de um Feliz Ano Novo!