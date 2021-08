Crise política e econômica: Quem manda mesmo no Brasil?

Ao acatar e autorizar o pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) de busca e apreensão em endereços do cantor Sérgio Reis e do deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) apenas cumpriu o regulamento.

Mas jogou gasolina no incêndio da crise brasileira, que é política, econômica, moral, ética e sanitária.

Como esta coluna tem dito, há dois extremos disputando o poder no Brasil – a extrema direita, com o presidente Bolsonaro e seus radicais seguidores, e a extrema esquerda, com o ex-presidente Lula e seus igualmente radicais e fiéis militantes.

A extrema direita radicalizou e a última prova dessa radicalização foi o vídeo que Sérgio Reis postou sábado nas redes sociais, praticamente chamando caminhoneiros, agropecuaristas e outros segmentos da sociedade para “invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra”. Tudo isso “nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro”.

Os “caras” a que Sérgio Reis se referiu são os 11 ministros do STF.



Trata-se de um crime de incitação à violência, e tanto é assim que, ao se dar conta da gravidade do que havia dito, Reis entrou em depressão e pediu desculpas, mas o estrago já estava feito.

Hoje, a Polícia Federal faz uma operação de busca e apreensão na residência do cantor e em outros de seus endereços e, também, nos do deputado Otoni de Paula, que postou mensagem dizendo que não recuará do que já disse e do que vem dizendo sobre os ministros do STF, e não é coisa boa.

Tudo isso é o combustível que aumenta e espalha as chamas da crise, que se agrava, igualmente, na área da economia, ao mesmo tempo em que, na saúde, as notícias são otimistas em relação à pandemia da Covid-19.

Vejamos a crise da economia. Os economistas dos grandes bancos e os analistas das empresas financeiras já reduziram a taxa de crescimento do PIB de 2022 para 1,3%. Para este ano, prevsião de 5%, mas em comparação com 2020, que foi baixo. Eles desconfiam de que haverá gastança no ano eleitoral.

Causas: em primeiro lugar, o cenário fiscal. Há claros indícios de que o governo do presidente Bolsonaro pretende expandir o gasto, bancando obras em todo o País, alargando o déficit do Orçamento, tudo com vistas à sua reeleição, mas nada diferente do que fizeram FHC, Lula e Dilma e do que haviam feito os anteriores.



Mas há outro agravante: a PEC dos Precatórios, um esqueleto de R$ 89,1 bilhões destinado ao pagamento de dívidas da União cobradas judicialmente.

O governo propõe que essa montanha de dinheiro seja paga ao longo dos próximos 10 anos, pois, do contrário, ou seja, se pagar tudo em 2022, faltará recurso até para honrar os vencimentos dos funcionários públicos ativos e os proventos dos aposentados.

Com a Lei da Responsabilidade Fiscal e com a Lei do Teto dos Gastos em plena vigência, será, na opinião do ministro Paulo Guedes, impossível pagar a totalidade dos precatórios no exercício de 2022.

Se isso for autorizado pelo Congresso, as contas públicas, já desarranjadas, virarão um caos.

É essa perspectiva caótica que está revirando a Bolsa de Valores e o câmbio, este atingido também pelo cenário externo – a atividade econômica na China reduziu-se, a dos EUA, também, o que tem repercussão no mundo todo.

Se no Brasil a elite política não fosse a que é – amante da corrupção, terrorista do ponto de vista fiscal (com as exceções que confirmam a regra), defensora dos próprios interesses, inimiga da austeridade, dependente das burras estatais, descompromissada com a ética e compromissada com a fraude — já estaria desenhada no horizonte uma alvorada de esperança em tempos melhores.

Infelizmente, esse horizonte permanece turvado pela nuvem das dúvidas, a mesma nuvem que leva os empresários a decidir pela postergação de novos investimentos, a mesma que move os especuladores a abaixar ou a subir o preço das ações na Bolsa de Valores.

Para completar esta tempestade perfeita, os três poderes da República – Executivo, Legislativo e Judiciário – não se entendem. Este país já enfrentou muitas crises, mas esta tem características próprias, uma das quais é a vaidade dos atores de sua versão 2021.



Eles parecem dizer: “Vamos ver quem manda mesmo no Brasil!”