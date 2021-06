Crise energética: é hora de impedir novas termelétricas

Agrava-se a crise no setor elétrico e, para amenizar seus efeitos, que já se acentuam por causa da aceleração das atividades econômicas, o Governo Federal já tem prontas algumas medidas, entre as quais a de apressar o comissionamento e a aprovação de novos parques geradores fotovoltaicos e eólicos na região Nordeste.

Estimam as autoridades do Ministério de Minas e Energia que a crise se estenderá por alguns anos, dependendo, naturalmente, do regime de chuvas.

Segundo o engenheiro José Carlos Braga, um especialista em energia, a crise será boa para a região nordestina, pois acentuará a sua vocação para a geração de energias renováveis, uma vez que estão no litoral e no sertão do Nordeste os melhores bancos de vento e o melhor índice nacional de insolação.

Circulam nos corredores do Palácio do Planalto informações de que o governo já elaborou uma Medida Provisória que tratará, exclusivamente, das providências para o enfrentamento de uma crise energética semelhante, ou até mais grave, do que a registrada em 2001, quando houve racionamento de energia em todo o país (lembram-se que até as ruas e avenida reduziram à metade o número de lâmpadas acesas nos postes?).

Como adendo a esse cenário, o engenheiro José Carlos Braga adiciona as novas termelétricas, partindo do zero, ou seja, desde o projeto até a sua implantação, cujos períodos de maturação são iguais ou maiores do que os das plantas fotovoltaicas ou eólicas por causa dos prazos de entrega dos equipamentos, das conexões e, sobretudo, da logística de abastecimento do seu combustível – gás, óleo diesel e carvão mineral).

“Como se isso não bastasse, essas termelétricas estão na contramão da sustentabilidade, posto que são altamente poluentes”, explica ele, que conclui:

“É dever de ofício da sociedade, em nome da descarbonização do planeta, exigir a não implementação de novas usinas termelétricas movidas a combustíveis fósseis, a exemplo do que já decidiram governos de países que estão no topo da economia.

“Todo este acontecimento registra-se porque a humanidade pós-Revolução Industrial marcha aceleradamente para a sua extinção, pois o nosso ecossistema não suporta recompor tamanha agressão aos ciclos biológicos naturais, o que suscitará o fim da humanidade e o fim da história para todos nós.

“O perigo é que existem poderosos interesses econômicos e corporativos contrários a este movimento, pois pesam em somente locupletar-se, mesmo passando por cima de nossos cadáveres”.