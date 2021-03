Crise: Brasil aproxima-se do quanto pior, melhor

Pelo conjunto da obra - e põe obra nisso - o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, antecipou-se aos fatos e pediu ontem demissão do cargo.



O presidente Bolsonaro, ato contínuo, acenou com a possibilidade de indicar o atual embaixador brasileiro em Paris, Luís Fernando Serra, para o lugar de Araújo.

Um minuto depois, pelas redes sociais, grupos oposicionistas titularam assim essa possibilidade: "Sai um doido, entra um maluco". Não adiantou, Fernando Serra foi nomeado.

Bolsonaro aproveitou e mexeu na sua equipe de auxiliares diretos, incluindo nela a deputada Flávia Arruda (PL-DF), indicada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, que é o coordenador do Centrão. Arruda já está sob pesadas críticas nos jornais e na internet.

Do jeito que rodava a carruagem, havia a possibilidade de Artur Lira aceitar um dos mais de 60 pedidos de "impeachment" do presidente Bolsonaro, com o que colocaria mais gasolina no incêndio das crises nacionais.

Surpreendentemente, o presidente tirou o general Fernando Azevedo e Silva do ministério da Defesa e lá colocou o general Braga Neto, que estava na Casa Civil, para onde foi o general Luiz Eduardo Ramos, deslocado da Secretaria do Governo, na qual foi alojada Flávia Arruda.

Na oposição e na mídia, lê-se desde ontem à noite que a troca de generais nos gabinetes do Palácio do Planalto não repercutiu bem nos setores militares, mas esta é a versão que interessa aos oposicionistas, que desejam, apenas, “baldear o coreto”.

Mas, na verdade, hoje, quem dá as cartas no jogo da política brasileira é o Centrão de Artur Lira, que repete a mesma estratégia do DEM de Rodrigo Maia: chantageia o Executivo.

O Centrão é um consórcio de partidos que se movem pela lamentável ideologia fisiológica.



Artur Lira, mais esperto do que seu antecessor, tonifica seu poder e seu prestígio, junto, também, aos parlamentares da oposição, cujo desejo é explícito: apear Bolsonaro do poder ou inviabilizar sua candidatura à reeleição em 2022.

O que há, pois, é um plano bem urdido e em plena execução. É só reparar: na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, por ordem de seus presidentes Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente, seguem paralisadas as propostas de reformas Tributária e Administrativa, sem as quais será impossível reajustar as deficitárias contas públicas, o que quer dizer: a economia permanecerá à deriva, com repercussão negativa no mercado e na imagem do governo.

Quem perde com isso, além do interesse nacional? Resposta: Paulo Guedes e sua equipe, que, frustrados, podem deixar o governo, e é tudo com que sonham o PT de Lula, o Psol de Boulos, o PDT de Ciro e o PSDB de Dória.



Aí, teremos, então, chegado ao quanto pior, melhor! O que acontecerá depois daí, ninguém sabe, mas boa coisa não será.

O novo movimento de Bolsonaro, mudando, outra vez, o seu ministério, tem o objetivo de abrigar, declarada e oficialmente, o Centrão, que ganha a pasta que trata da articulação política.

Mantém-se, todavia, preservado o nível técnico na gestão da Infraestrutura, com Tarcísio de Freitas; da Agricultura, com Tereza Cristina; de Minas e Energia com Bento Albuquerque; da Ciência e Tecnologia com Marcos Pontes; do Desenvolvimento Regional com Rogério Marinho; e da Saúde, com Marcelo Queiroga, cujos orçamentos sempre foram o objeto de desejo de todos os partidos (se puxar pela lembrança, o leitor esbarrará nos escândalos do Dnit, Petrobras, Eletrobras etc. etc.).



São esses os ministérios que lidam com bilhões e bilhões de reais e onde, até agora, não há indícios de malfeitorias.

Mas o Centrão – integrado por profissionais do que a política tem de desabonador – descobriu a melhor maneira de apossar-se das verbas públicas federais sem correr o risco de aparecer nas páginas policiais.

Na calada da noite da quarta-feira passada, seus senadores e deputados, aliados aos da oposição, liquidificaram o Orçamento Geral da União para este 2021.

Por exemplo: reduziram as dotações da Previdência e do IBGE, mas aumentaram suas “emendas parlamentares” (com aspas, pois se trata de uma excrescência que já deveria ter sido abolida), as quais saltaram de R$ 22 bilhões para R$ 48 bilhões.

“Esse orçamento é inexequível”, já advertiu o ministro Paulo Guedes.

Assim, não há governo que se sustente.

COMO VAI A PANDEMIA? VISITE UM CEMITÉRIO

Aos que não têm ideia de quanto são tristes e trágicas as consequências desta pandemia da Covid-19, esta coluna sugere uma visita aos cemitérios de Fortaleza.

Ontem, este colunista e um pouco dos seus irmãos, cunhados e sobrinhos estivemos no Parque da Paz, onde sepultamos nossa mãe, falecida 10 horas antes. Ela engrossou a infausta estatística pandêmica da Secretaria de Saúde do Estado.

Durante os 90 minutos em que lá estivemos, soubemos que a média diária de enterros está variando entre 10 e 20 corpos de pessoas, quase todas vitimadas pela doença – segundo um funcionário da empresa que administra aquele campo santo.



“Estamos exaustos”, confessou um dos coveiros do cemitério, acrescentando: “Este é o quarto caixão que eu e meus colegas enterramos hoje”. O relógio no meu pulso marcava 11h20 da ensolarada manhã de segunda-feira, 29.

Naquele momento, dezenas de outros funcionários, todos com seu uniforme verde, usavam máquinas para podar a grama que crescera por causa das chuvas dos últimos 60 dias, tornando suave o chão esmeraldino que separa os jazigos uns dos outros e aconchegante a paisagem ornamentada por longas fileiras de frondosas árvores que sombreiam toda a área.



Bem diferente do cenário de um cemitério público.

Os protocolos sanitários limitam, também, o número de pessoas autorizadas a acompanhar, no interior dos cemitérios, o ritual cristão das exéquias, que são dirigidas ou por um sacerdote católico ou por um pastor evangélico – ambos encomendam a Deus a alma do falecido.



Mas os protocolos não impedem as espontâneas manifestações de amor das famílias, algumas das quais cantam e oram a Deus, a todo pulmão, agradecendo-Lhe pelo longo ou breve tempo de convivência com o ente querido do qual ali se despedem.



“Aqui, acontece de tudo, do choro abafado ao grito de desespero”, conta um homem de meia idade, vestido de verde, parecendo não ser coveiro, mas alguém um degrau acima na hierarquia do cemitério, supervisionando o serviço de sua equipe, que é rápida e silenciosa no que faz.

Noutro sítio do Parque da Paz – um lugar que faz jus ao nome – um grupo reduzido de pessoas, abrigado sob a copa de uma árvore, protege-se do sol para despedir-se de alguém muito querido.

“Passou o protetor solar?”, indaga à mãe septuagenária a filha diligente, que, como os demais do grupo, é discreta na oração do Pai Nosso e da Ave Maria.



Alguns minutos depois, os sepulteiros retiram-se e, ao redor do túmulo, ficam só os que têm a ver com a saudade que deixou quem está dentro dele.



Não demora muito e todos abandonam o cemitério, caminhando cada um para o seu lado, levando consigo suas preocupações, seus afazeres, seus desafios, seus sonhos, seus filhos...

E assim a vida segue. Até que venha o juízo final.

SOLAR COCA-COLA DOA CAPECETES ELMO

Fabricante e distribuidora de refrigerantes no Nordeste, inclusive no Ceará, a Solar Coca-Cola anunciou ontem a doação de 100 capacetes Elmo à Secretaria de Saúde do Ceará.

Trata-se de equipamento de respiração assistida que reduzem em até 60% a necessidade de intubação, evitando também a necessidade de internação em UTI, podendo ser utilizado em pacientes com baixa ou média complexidade.



Com a iniciativa da Solar Coca-Cola, a Secretaria de Saúde do Ceará já soma 1.500 capacetes Elmo doados pela iniciativa privada.

M. DIAS BRANCO INVESTE NA SUSTENTABILIDADE



Está com a cearense M. Dias Branco, líder do mercado nacional de massas e biscoitos.

A empresa liderada por Ivens Dias Branco Júnior captou no mercado R$ 811 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio, ou seja, quase três vezes mais do que a demanda que alcançou R$ 2,3 bilhões.

Todos esses recursos serão aplicados na promoção e no incentivo da agricultura sustentável dos seus fornecedores, reforçando a posição de M. Dias Branco como referência em sustentabilidade no Brasil.

UM DEBATE SOBRE O HUB DE HIDROGÊNIO

Vem aí a nona edição do Energia em Pauta, um debate por vídeo conferência que tratará do “Hub de Hidrogênio do Ceará.

Promovido pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE) e pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o evento será realizado quinta-feira, 1, de forma virtual e gratuita, aberto ao público.

Como palestrantes, essa edição trará duas mulheres de atuação na área: Monica Saraiva Panik, Diretora da ABH2 (Associação Brasileira do Hidrogênio), e Roseane Medeiros, Vice-Presidente da Fiec e secretária Executiva da Indústria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Sedet).

Luís Carlos Queiroz, presidente do Sindienergia-CE, abrirá o evento e Jurandir Picanço, Consultor da Fiec e presidente da CSRenováveis-CE, será o moderador.



MP DESBUROCRATIZA AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Para melhorar a posição do Brasil no “Doing Business” do Banco Mundial (hoje, somos o 124º colocado), o presidente Bolsonaro baixou ontem uma Medida Provisória que, por meio de uma série de medidas, facilitará o ambiente de negócios no país.

A MP tem efeito de Lei e entrará em vigor hoje, quando o Diário Oficial da União publicará o seu texto com a assinatura do presidente e do ministro Paulo Guedes.

Uma das medidas permite a desburocratização na abertura de empresas, determinando a unificação de inscrições fiscais federal, estadual e municipal no CNPJ, eliminando análises de viabilidade – que somente existem no Brasil – e automatizando a checagem de nome empresarial em segundos.

LUIZ PONTES LOUVA DEUS PELA SUA RECUPERAÇÃO

O ex-senador Luiz Pontes, que passou mais de 60 dias na UTI de um hospital, 42 deles em estado de coma por causa da Covid-19, recupera-se, em alta velocidade, das sequelas que a doença deixou em seu organismo.

"Estou reaprendendo a andar", diz ele com voz grave e firme, o que revela o reencontro de sua mente com o seu corpo.

Hoje, com mais fé em Deus, Luiz Pontes é um canal por onde trafegam as boas mensagens sobre a vida em família, o amor aos filhos e aos amigos e à medicina.

"O que aconteceu comigo foi um milagre, uma intervenção divina", repete ele. E foi mesmo, e esta é a razão pela qual Luiz Pontes testemunha sobre o amor de Deus.