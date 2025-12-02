"Cresce Ceará" terá amanhã casos especiais da indústria e do agro

Quem se interessa pelas questões que dizem respeito à economia cearense, nas suas diferentes vertentes, não pode perder o “Cresce Ceará”, evento promovido pelo Sistema Verdes Mares em parceria com o Banco do Nordeste (BNB) que se realizará amanhã, quarta-feira, 3, das 8 às 12 horas, no auditório do edifício BS Design, porque nele serão apresentados o atual e o futuro cenário da indústria e da agropecuária estaduais na visão dos seus próprios agentes privados e públicos, ou seja, de empresários e de executivos do governo.

Eles debaterão sobre os desafios e oportunidades do comércio exterior diante da nova geopolítica global.

Esta coluna pode adiantar que, pelo lado da agricultura, estarão alguns dos mais importantes empresários do setor. Por exemplo: Cristiano Maia, que, além de industrial das áreas de rações para animais e da construção pesada, produz camarão, sendo o maior carcinicultor do país; Luiz Roberto Barcelos, fundador da Agrícola Famosa e agora consultor empresarial e produtor de soja na boa e rica geografia de Goiás, mas residindo em Fortaleza: e Amílcar Silveira, recém-eleito presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec).

Esse trio terá muito a dizer sobre seus respectivos ramos de atuação – cada um dos quais enfrentando e vencendo os problemas que se estendem desde o licenciamento ambiental até o emaranhado de leis, decretos, resoluções, portarias e decisões que fazem do regime tributário brasileiro o pior do mundo. (Vem aí a Reforma Tributária que, por enquanto, tem causado mais medo e expectativas graves do que esperanças de descomplicação dos processos).

O “Cresce Ceará”, apoiado pelo BNB, que está agora na sua segunda edição depois do completo êxito de sua edição inaugural, no ano passado, é um fórum privilegiado para o debate a respeito das conquistas, dos desafios e dos novos investimentos que estão por vir, tanto na indústria, que avança em várias direções, incluindo a da transição energética via investimentos privados nas energias renováveis e nos projetos industriais de geração de hidrogênio verde, quanto no agro.

Dois jovens empresários da indústria cearense apresentarão suas experiências que surpreenderão o auditório: Paulo Henrique Sampaio Nobre, CEO da Vonixx, contará como sua empresa chegou hoje ao faturamento anual de R$ 700 milhões; e Bruno Bastos, cofundador e diretor de produtos da GoCase, dirá como sua empresa fechará este ano com uma receita de R$ 1 bilhão.

São dois casos especiais de empresas em franca ascensão, os quais revelarão a importância e a dimensão do “Cresce Ceará”.

Esta colunou citou, na semana passada, outros casos de sucesso de empresas industriais e agropecuárias, que são líderes do mercado nacional em seus respectivos segmentos, e isto é só a constatação do que se tem dito e repetido: o melhor do Ceará é o cearense.

Muito provavelmente, nenhum outro gentílico, que não o cearense, seria capaz de vencer o duro e difícil repto de produzir em condições tão hostis, principalmente na zona rural. Eis a vantagem comparativa que dá ao Ceará o “plus” numa competição de talentos e de local para investimento.

Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), com quem esta coluna conversou ontem, não perde a chance de, onde estiver, aqui ou além das divisas deste estado, enaltecer a força de trabalho, o poder de criação, a inventividade, a inteligência e a coragem e ousadia do empreendedor cearense, dono de um rápido e extraordinário discernimento, enxergando – onde outros não enxergam – oportunidade de novos negócios.

Cristiano Maia, hoje um dos mais importantes empresários do Ceará, é o exemplo pronto e acabado do que é capaz o cearense. Nascido no sertão de Jaguaribara, enfrentou e superou todas as dificuldades que lhe impuseram a natureza e as difíceis condições de vida da família, passou pela carreira militar, tornou-se engenheiro e agora comanda um grupo de empresas que empregam perto de 4 mil pessoas no Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Ele mesmo transmite sua experiência a quem quer, também, tornar-se empreendedor: