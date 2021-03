Crea-Ceará pede ao BNB pacote de auxílio a engenheiros e agrônomos

Em ofício transmitido nesta terça-feiraao presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) do Ceará, engenheiro Emanuel Maia Costa, sugere a criação do que ele chama de “Pacote de Benefícios para a Construção Civil”, setor duramente atingido pelos efeitos sociais, econômicos e financeiros da pandemia da Covid-19.

O Crea propõe ao BNB o seguinte:

Renegociação de dívidas de profissionais engenheiros e empresas da construção civil em condições especiais;

Concessão de Crédito especial para profissionais engenheiros e empresas da construção civil para aquisição de material e equipamentos destinados às atividades motrizes com juros subsidiados;

Linha de Capital de Giro especial, com análise de crédito desburocratizada e sem garantia real até R$ 50 mil e com garantia real a partir desse valor;

Linha de Crédito para serviços de Inspeção e Manutenção Predial; e

Implementação do “Crediamigo Reformas”.

O presidente do Crea salienta que, “apenas no Ceará, temos mais de 8,5mil empresas cadastradas, das quais 282 são Unipessoais, além de mais de 34 mil profissionais ativos”.

Emanuel Maia Costa lembrou que o BNB “tem como visão ser o banco preferido do Nordeste, reconhecido pela sua capacidade de promover o bem-estar das famílias e a competitividade das empresas da Região, gerando um elo estreito com as motivações do pacote proposto”.