Consultor prevê recuperação da economia brasileira em 2021

Sérgio Melo, sócio majoritário e diretor da cearense SM Consultoria, também foi solicitado por esta coluna a opinar sobre a economia brasileira neste 2020.

Ele disse:

“Em julho deste ano, a economia brasileira, segundo o FMI, registraria um PIB negativo de 9,1%. Entretanto, a sua recuperação superou as expectativas e deverá fechar o exercício com PIB negativo 50% melhor do que o previsto” (algo em torno de 4,5%).

Melo prossegue:

“Apesar de ruim, fechar o ano com PIB negativo abaixo de 5% é algo para ser comemorado, principalmente quando o comparamos com as perdas de outros países. Por outro lado, o crescimento da inflação acima da meta e a desvalorização cambial merecerão cautela e rígido controle em 2021”.

Na opinião de Sérgio Melo, as perdas de postos de trabalho e o fechamento de milhares de empresas de pequeno e médio portes em 2020 produziram efeitos nefastos, os quais persistirão ainda por alguns anos.

"O rombo aberto nas contas públicas por conta da pandemia será o maior adversário do crescimento econômico nos próximos anos, e somente os investimentos privados poderão salvar o país de reduzido crescimento”, afirmou.

Ele faz uma pausa, consulta algumas estatísticas e faz uma prospecção:

“As perspectivas para 2021 são de recuperação do PIB, em torno de 3%, recuperação dos postos de trabalho, valorização cambial e controle dos gastos públicos. Desde que considerada como premissas, o controle da pandemia, a aprovação das reformas tributária, administrativa e, essencialmente, a efetivação das privatizações já anunciadas pelo ministério da Economia, teremos crescimentos expressivos nos próximos anos. Os setores do agronegócio e da construção civil deverão continuar destacando-se dentre os que impulsionarão o crescimento tato do PIB quanto da geração de emprego e renda”.

FELIZ 2021

Esta é a última coluna deste inesquecível 2020.

Nele, houve de tudo, até eleições, mas nada superou, na geração de acontecimentos, a pandemia do Covid-19 e suas trágicas e lamentáveis consequências no terreno sanitário, econômico, financeiro e social, afetando inclusive o comportamento das pessoas, o cotidiano das empresas, a gestão dos governos e a atitude dos governantes.

Em pouco tempo, perdemos amigos e familiares queridos. Essa perda prossegue, infelizmente.

Tudo o que foi dito neste espaço teve a melhor das intenções – levar informações relevantes e equilibrados comentários aos seus leitores.

Estes serão os mesmos propósitos que a coluna promete para o Ano Novo que se aproxima.

Feliz 2021!



TINTAS

Foi bem a indústria cearense de tintas em 2021.

Prova: a Hidrotintas, dos irmãos e sócios João José e Lucas Pinto e filhos, revela que teve crescimento de 15% em suas vendas neste ano de pandemia.

Sediada no DI de Maracanaú, onde está sua fábrica, a empresa opera com 380 funcionários. Todo o setor industrial cearense de tintas foi bem neste ano.

AUMENTO

Atenção! Quando 2021 chegar no primeiro segundo de sexta-feira, 1, trará com ele IPTU com novos valores ainda desconhecidos pelos distintos e castigados contribuintes.

E, também, uma lista imensa de material escolar, cujos preços serão majorados.

Mas não trará o que é bom - a vacina contra o Covid-19, um sonho difícil.

UM DESAFIO

Empresários da construção civil, felizes com a performance do setor neste ano difícil, fazem questão de destacar o trabalho que realizou a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), arquiteta Águeda Muniz, ao longo dos oito anos em que ela esteve à frente da pasta.

Os construtores ressaltam o seguinte:

Primeiro, incentivada pelo prefeito Roberto Cláudio, ela teve a coragem de encarar e resolver o antigo problema de excesso de burocracia da Seuma, cuja legislação mudou para adequar a Secretaria aos novos tempos.

Segundo, Águeda Muniz implantou o programa Fortaleza Online, que tornou auto-declaratórios e imediatos 94% de todo o licenciamento emitido pela pasta.

André Montenegro, ex-presidente do Sinduscon aplaude a gestão de Águeda Muniz, “que deu solução racional aos principais problemas da Seuma”. Quem vier a substitui-la terá o desafio de fazer melhor do que ela.

CRESCENDO

Atenção! O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos teve um crescimento inédito de 33,1% no terceiro trimestre de 2020, na comparação com o trimestre anterior.

O número é do Departamento de Comércio do país e marca a retomada econômica americana após a queda recorde de 34,1% registrada no segundo trimestre.

Reforça ainda essa tendência o fato de a taxa de desemprego nos EUA ter diminuído para 6,7% em novembro – oito pontos percentuais a menos do que a alta histórica em abril, no ápice da pandemia do coronavírus.

BOLSAS

Operam em baixa as bolsas europeias na manhã desta quarta-feira, 30.

Motivo: o Senado dos EUA, de maioria republicana, negou a pretensão do pacote de estímulos do governo Trump, aprovado na Câmara de maioria democrata.

Entre esses estímulos estava a emissão de um cheque mensal de US$ 2 mil para cada cidadão com renda de até US$ 75 mil por ano.

A tendência é de que Wall Street também opere no negativo hoje.