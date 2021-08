Concorrência nos negócios: bom exemplo dos cearenses

Concorrência, competição e disputa são sinônimos de peleja, rivalidade e,emulação. É algo muito saudável no livre mercado. E mais saudável, ainda, quando os concorrentes respeitam a importância da disputa pelo mercado consumidor.

É o que está acontecendo com duas fortes concorrentes na área da fruticultura brasileira, ambas cearenses – a Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora mundial de melão, e a Itaueira Agropecuária, a segunda.



Ontem, seus sócios e diretores trocaram elogios pelas redes sociais, a propósito da divulgação da lista das 10 frutas mais consumidas pelos brasileiros, na qual está incluído o melão.



Luís Roberto Barcelos, sócio e diretor da Agrícola Famosa, logo se manifestou, afirmando o seguinte:

“O crescimento recorde do consumo de melão no mercado interno brasileiro se deu graças ao trabalho da Itaueira”.

Minutos depois, Carlos Prado, fundador, sócio e hoje presidente do Conselho da Itaueira, respondeu nos termos a seguir:

“Obrigado, Luís Roberto! Vindo de você, principal produtor de melão do Brasil, é um reconhecimento muito digno”.

Se todos os concorrentes agissem e se comportassem dessa maneira, tudo seria bem diferente.



Quando, em primeiro lugar, os concorrentes se respeitam, meio caminho terá sido percorrido para a boa relação entre eles.

Quando isto não acontece, explodem as divergências, que se agravam segundo o temperamento de cada um.

No caso específico dos dois maiores produtores brasileiros de melão, o que há é um mútuo respeito e uma recíproca admiração. Cada um aplaude e destaca a virtude do outro, desprezando seus eventuais defeitos.

Barcelos e Prado são dois empresários talentosos, competidores, arrojados e muito educados.

A Agrícola Famosa, que sustenta a liderança brasileira no mercado internacional do melão, está abrindo uma empresa na geografia do Reino Unido. Ela distribuirá seus produtos, que, além de melão, incluem melancia, manga, uva e mamão.

A Itaueira, por sua vez, investe na qualidade de suas frutas, cujo sabor é diferenciado, e tanto é assim que seu melão, de marca Rei, custa mais caro do que o dos concorrentes. O investimento é feito na correção do solo e no uso das melhores sementes fornecidas pelos mais acreditados “melhoristas” genéticos do mundo.

Ela produz, também, pimentões coloridos, uva sem semente, sucos, mel de abelha, melancia, e já exporta acerola orgânica.

Resumindo: na fruticultura, o Brasil está muito bem representado no mundo e internamente pelas suas duas maiores empresas – as cearenses Itaueira Agropecuária e Agrícola Famosa.

A propósito: será na cidade de Spalding, uma hora de carro ao Norte de Londres, que estará sediada a Melon & Co, a empresa europeia da Agrícola Famosa. Ela distribuirá suas frutas no Velho Continente.

LISTA DAS FRUTAS MAIS CONSUMIDAS

Extraída das estatísticas do IBGE relativas a 2018, eis a lista das frutas mais consumidas pelos brasileiros por quilo, por pessoa, por ano:

Em 1º lugar, a banana: 7,08 quilos; 2º, a laranja: 4,3 quilos; 3º, a melancia: 2,65 quilos; 4º a maçã: 2,32 quilos; 5º, o mamão: 1,8 quilo; 6º, o abacaxi: 1,39 quilo; 7º, a manga: 1,19 quilo; 8º, a tangerina: 0,99 quilo; 9º, o melão: 0,84 quilo; 10º, o limão: 0,81 quilo.

Entre 2007 e 2018, o consumo per capita do melão, no Brasil, experimentou um aumento de 80%.

Em resumo: os brasileiros ainda consomimos pouca fruta.

SENAI-CEARÁ FAZ PARCERIA COM EXÉRCITO

Uma comitiva do Exército Brasileiro visitou ontem a unidade de Jacarecanga do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-Ceará), onde conheceu detalhes do Projeto Soldado Cidadão, que qualifica profissionais militares das Forças Armadas, permitindo-lhes melhor inserção no mercado de trabalho ao fim do seu tempo de serviço militar.



A parceria do Senai-Ceará com o Exército teve início em abril de 2020.

O time do Exército, liderado pelo coronel Osvaldo Silveira, coordenador do Projeto Soldado Cidadão no Comando Militar do Nordeste, visitou as instalações da Academia Senai de Segurança Cibernética, onde são realizados cursos da área, ficando positivamente impactada com a tecnologia à disposição dos alunos.

Os cursos da Academia Senai utilizam o Simulador hiper-realista de ataque e defesa cibernética (SIMOC Cyber Range). Criado pela Rustcon para o Exército brasileiro e escola CCOMGEX/CIGE (Centro de Instrução de Guerra Eletrônica), ele é utilizado em exercícios multiforças do Ministério da Defesa.

A propósito: ontem, o Senai-Ceará entregou certificados de conclusão de curso a mais 60 alunos qualificados pela sua unidade de Sobral.



Paulo André Holanda, diretor-regional do Senai-Ceará informou que os jovens certificados concluíram os cursos de Serralheiro de Metais Ferrosos, Padeiro e Marceneiro de Móveis Sob Medida.

SETENTÕES, CUIDADO COM SEUS MÚSCULOS

Idosos de 70 anos para cima devem tomar muito cuidado com seus músculos,principalmente os dos braços e ombros.

Carregar peso, exercitar-se sem a supervisão de um especialista em educação física ou sem orientação médica pode causar problemas graves que levam à cirurgia.

Segundo o jovem cirurgião ortopedista Alan Arruda, um dos mais requisitados do Ceará, as mulheres setentonas devem reduzir o peso das bolsas que, a tiracolo, carregam sobre os ombros.

É elegante, mas causa danos aos tendões. Assim, ao primeiro sinal de dor, procurem o médico.

UM DEBATE SOBRE NEGÓCIOS

Vem aí, nos dias 24 E 31 deste mês de agosto, o Lucrativamente 2021, um evento de negócios que reunirá alguns dos principais empresários do Ceará, que falarão de suas experiências.

Coordenado por Fred Pinho, o Lucrativamente terá custo zero para seus participantes: transmitido pela internet, o debate poderá acompanhado pelo celular, tablet e notebbok.

Entre os que falarão, estarão João Fiúza, sócio fundador e CEO da Construtora Diagonal; Severino Neto, sócio majoritário e CEO da rede Mercadinhos São Luiz; Joselma Oliveira, presidente da Pardal Sorvetes; Allan Sankey, fundador e CEO da Ferrovia Eyewear; Luís André, CEO do Mundo Pet; e Fred Pinho, CEO da Pro Results/Lucrativamente.

O horário dos dois eventos é inovador: às 20h21

CONSTRUÇÃO PESADA AMPLIA INOVAÇÃO

Desenvolvido pelo Senai-Ceará, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), está chegando aos canteiros de obra um software – já denominado de Sistemas Embarcados para a Construção Pesada da Rede Obras Digitais – que reduzirá os custos aumentará a produtividade das obras.

Dinalvo Diniz, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará (Sinconpe-CE), também parceiro do projeto, considera que o novo sistema é fundamental para que as empresas da construção adotem novas tecnologias, impactando outros segmentos da indústria.



O software manda, em tempo real, para os gerentes dos canteiros de obras informações sobre o desempenho das máquinas, facilitando a tomada de decisões estratégicas.

Diniz está certo de que a construção pesada cearense está mergulhando num novo tempo, o tempo da indústria digital.



EMBRAER AVANÇANA AMÉRICA DO NORTE

Após divulgar seus planos para uma grande expansão na América do Norte com um pedido firme para 30 jatos E195-E2 e direitos de compra para mais 50 aeronaves, a Porter Airlines assinou um importante contrato de suporte e serviços com a Embraer.

O contrato para o Programa de Suporte Total (Total Support Program ou TSP, na sigla em inglês), com duração de até 20 anos, inclui verificações de manutenção pesada de fuselagem, soluções técnicas e acesso ao Programa Pool, que abrange troca de componentes e serviços de reparação para centenas de itens para a frota de aeronaves comerciais E2 da Porter Airlines.

Atualmente, o Programa Pool atende a mais de 50 companhias aéreas em todo o mundo.



Os serviços do Programa Pool serão prestados pela Embraer Aircraft Customer Services (EACS) em Fort Lauderdale, na Flórida, enquanto os serviços de manutenção pesada serão realizados pela Embraer Aircraft Maintenance Services (EAMS) em Nashville, no Tennessee.

ENERGIA SOLAR BATE RECORDES NO NORDESTE

Não é só a energia eólica que bate recorde quase diário de geração no Nordeste. A solar, também.

Segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS), no dia30 de julho passado, registrou-se novo recorde de geração solar média, quando foram acumulados 682 MW médios, correspondendo a 5,8% da demanda da região.

Antes disso, no dia 19 de julho, às 12h14, a fonte solar instantânea alcançou o pico de 2.211 MW, potência suficiente para atender a 20% da demanda do subsistema Nordeste naquele exato momento.

De acordo com dados do ONS, a energia eólica representa hoje 10,9% da matriz elétrica brasileira e a expectativa é de que chegue ao fim de 2025 alcançando 13,6%.

Por sua vez, a energia solar representa 2% da matriz, com expectativa de alcançar 2,9% até o fim deste ano.

CRISE: OS TRÊS PODERES ESTICARAM A CORDA

Aquela reunião dos chefes dos três poderes da República - Executivo, Legislativo e Judiciário - foi cancelada.

Quem a organizava era o presidente do STF, ministro Luiz Fux, que, irritado com as últimas declarações do presidente Jair Bolsonaro, com diretas acusações aos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, decidiu pelo seu cancelamento.

O presidente Bolsonaro insiste no discurso de que eleição sem voto impresso é eleição suspeita, pondo em dúvida a inviolabidade da urna eletrônica, o que, na sua opinião, pode levar à prática de fraude.

Até agora, nenhuma suspeita sobre fraude na votação eletrônica foi provada.

Tendo contra ele toda a mídia e mais a oposição no Congresso Nacional, o presidente Bolsonaro vê crescerem as dificulçdades para a aprovação da proposta do voto impresso a partir da eleição de 2022: ontem, a Comissão Especial que a examina votou contra o parecer do relator que a recomendava.

Foi uma derrota para o governo, que, no Parlamento, passou a contar com o apoio dos partidos do Centrão, que ontem não foi suficiente para evitar o revés.

A corda estica, e a perspectiva é de que esticará mais, uma vez que o presidente repete, diariamente, em diferentes lugares e para diferentes auditórios, o seu discurso de dúvida sobre a integridade do sistema eleitoral bfrasiliro, considerado um dos mais modernos do mundo.