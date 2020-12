Como comércio varejista cearense reinventou-se na pandemia

Manter a produção agrícola e transportá-la diariamente para as redes de distribuição e comercialização – os supermercados – foi o maior desafio no primeiro momento da pandemia da Covid-19, no Brasil – o Ceará no meio.

E tudo funcionou a contento.

Se no campo a produção não sofreu solução de continuidade, nas cidades as lojas do varejo de alimentos tiveram de, também, cumprir algo inédito na sua rotina – o rígido protocolo imposto pelas autoridades sanitárias para garantir o distanciamento dos clientes e de seus funcionários, evitando a propagação da doença.

E tudo operou com sucesso nesse setor do comércio varejista, que registrou nenhum óbito entre o seu conjunto de colaboradores.

Tem mais: os empregados que contraíram a doença cuidaram-se em casa e, curados, retornaram ao trabalho nas lojas.

“Passamos no teste inicial e, em seguida, redobramos os cuidados, o que resultou no que temos hoje, o funcionamento dos supermercados dentro da completa normalidade”, como disse à coluna o empresário Honório Pinheiro, sócio majoritário da rede Supermercado Pinheiro.

Na sua opinião, “a pandemia tem sido um aprendizado que nos ensina, diariamente, a aprimorar o que já é bom -- o relacionamento com nossos clientes, e esta é igualmente a opinião dos meus colegas do varejo”, comenta ele.

Honório Pinheiro lembra que, por causa do isolamento social, se mantém em casa com a família.

“Só saio de casa para tratar de alguma coisa que exige minha presença física. Uso o bom senso, obedeço ao protocolo da Secretaria da Saúde e assim vou me acostumando ao novo normal”, confessa.

E a economia?,indaga a coluna.“

Sigo torcendo para que o Congresso Nacional aprove logo as reformas tributária e administrativa, que são indispensáveis para o ajuste das contas públicas. Mas não é nem será fácil. A reforma tributária mexe com o Pacto Federativo, e isto exige, na democracia, engenho e arte da política e dos políticos. Mas sou otimista e acho que 2021 trará agradáveis surpresas”, analisa Pinheiro.

Que Deus o ouça!

UFIRCE

Boa providência tomou o governador Camilo Santana ao encaminhar ontem ao Poder Legislativo projeto de lei estabelecendo que a Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará (Ufirce) será reajustada, em 2021, pelo IPCA, índice oficial da inflação brasileira, e não pelo IGP-DI, como aconteceu em 20219 e e neste ano.

Se o reajuste se repetisse com base no IGP-DI, a Ufirce aumentaria 24%.

Reajustada pelo IPCA, essa majoração será de apenas cerca de 4,2%.

A Federação das Indústrias do Ceará, por meio do seu presidente Ricardo Cavalcante, fez um apelo ao governador, que, sensível à reivindicação, a atendeu.

Falta, agora, o pronunciamento do Parlamento estadual, que deverá aprovar a proposta ainda nesta terça-feira ou amanhã.

PECÉM

Danilo Serpa, presidente da diretoria executiva da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial do Pecém (CIPP S/A), está recebendo elogios da cúpula do governo do Estado pela maneira como conduziu, com os representantes do seu sócio Porto de Roterdã, a elaboração do Master Plan e do Business Plan, aprovados na última sexta-feira pelo Conselho de Administração da empresa.



“São instrumentos que tornarão mais expedida a tarefa de atrair novos investimentos, principalmente para a sua área industrial”, como diz o secretário Maia Júnior, que representa o governo do Estado no Conselho da CIPP.



Maia faz questão de registrar o que chama de “esforço pessoal do Danilo”.

FELIZ 2021

Da mensagem natalina que o empresário João Carlos Paes Mendonça, controlador do Grupo JCPM enviou aos seus amigos cearenses:



“Somos resultado do que vivemos a cada ano. (...) Que 2021 traga ainda mais ensinamentos para todos nós”.



Ele tem razão: este triste e trágico 2020 tem sido pródigo em lições.



SERVNAC

Especializada em serviços de vigilância, asseios e conservação, dedetização, vigilância veicular e eletrônica, rastreamento, portaria remota e administração de condomínio, a Servnac, empresa genuinamente cearense, está distribuindo, como brinde aos seus clientes e amigos, o livro “Administração de Condomínios”, de Vicente Araújo Júnior.

Trata-se de uma espécie de guia prático para qualquer síndico, pois ensina desde a organização de uma assembleia-geral até como se devem comportar os condôminos dentro de um elevador, que, em pane, estaciona entre os andares do prédio.

SONHANDO

Informa a Caixa Econômica Federal: todas as apostas na modalidade mega sena passam a ser exclusivas para a Mega da Virada, a ser sorteada no próximo dia 31.

Será o último sorteio deste ano.

O prêmio está estimado em R$ 300 milhões e não acumula, ou seja, não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números – e assim sucessivamente, conforme as faixas de premiação.



Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o prêmio estimado na Poupança da Caixa, ele terá uma renda mensal de R$ 347,7 mil.

Se o ganhador dessa bolada optar por levar uma vida de luxo, poderá comprar um jatinho, um iate, um carro superesportivo e uma mansão numa ilha particular gastando menos de 10% do prêmio.

O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

UNICHRISTUS

O Centro Universitário Christus (Unichristus) abriu ontem, 21, as inscrições para o processo seletivo do mestrado acadêmico em Direito.

Membros, servidores e familiares do Ministério Público do Ceará têm 15% de desconto sobre o valor das mensalidades, garantido por meio do convênio celebrado pelo Unichristus com a Escola Superior do Ministério Público (ESMP).

As inscrições seguirão até o dia 5 de fevereiro e devem ser feitas pelo site www.unichristus.edu.br