Com pneumonia, Lula cancela viagem à China. Motivo: a opinião dos médicos

Foi cancelada a viagem do presidente Lula à China.

O Chefe do Executivo está com pneumonia, e esta foi a causa do cancelamento da viagem.

O presidente deveria viajar hoje, mas, por causa dos sintomas de pneumonia, que eram leves na sexta-feira, a viagem foi transferida para amanhã, domingo, dia 26.

Na tarde deste sábado, porém, após novo exame médico, o Palácio do Planalto informou que o quadro de saúde do presidente não aconselha a realização dessa viagem, que foi cancelada.

O presidente Lula teria uma agenda cheia na China, com reuniões empresariais em Pequim e em Shangai.

Haveria, no dia 28, terça-feira, uma reunião de Lula com o presidente chinês Xi Joping, quando seriam assinados pelos menos quatro acordos comerciais.

Na China, estão dezenas de empresárfios brasileiros e mais uma delegação do Ministério da Agricultura, cujo ministro Fábvaro teve encontros ontem com seu par chinês.

Há informações de que a programação empresarial na China será cumprida.

O Palácio do Planalto deverá divulgar mais informações ao longo do dia de hoje.