Com nova fábrica, Sou Energy instalará 1 GW de solar por ano

Informa Kleber Aquino, sócio majoritário e CEO da Sou Energy, empresa cearense especializada no desenvolvimento e instalação de projetos de geração de energia solar fotovoltaica: está construindo uma nova fábrica no bairro do Barroso, no Km 17 da BR-116, cuja operação começará no próximo mês de janeiro.

Nesse empreendimento, que dará emprego a 270 pessoas, estão investidos R$ 60 milhões, incluindo equipamentos e máquinas.

A fábrica será a primeira do país totalmente automatizada.

Com essa nova unidade industrial, a Sou Energy terá capacidade para projetar e instalar o equivalente a 1 GW (gigawatts) por ano. Para efeito de comparação, esta coluna revela que, de 2015 para cá, a empresa instalou no Ceará projetos de geração solar fotovoltaica cuja potência chegou neste ano a 250 MW.

“Em três anos, porém, com a nova fábrica, vamos alcançar 1 GW e, daí em diante, esse será a nossa meta anual”, explica Kleber Aquino.

Ele informa que 60% dos seus projetos destinam-se a residências.

O ELMO ÉUM SUCESSO

Lembram-se do Elmo, aquele capacete de respiração assistida, criado pelo médico Marcelo Alcantara, superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará, desenvolvido pela equipe técnica do Senai-Ceará e agora industrializado pela Esmaltec, uma empresa do Grupo Edson Queiroz?

Pois bem, segundo o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, já foram comercializados, em todo o país, mais de 12 mil Elmos.

“Uma criação cearense que, em plena pandemia da Covid-19, salvou e segue salvando vidas”, comenta Cavalcante.

CAGECE CAMINHA NO RUMO CERTO

Age corretamente a Cagece ao decidir promover uma audiência pública para receber opiniões, sugestões e críticas ao seu projeto de Parceria Público Privada para a concessão dos serviços de universalização do esgotamento sanitário de 23 sedes municipais das Regiões Metropolitanas de Fortaleza e do Cariri.

Por que? Por um único e definitivo motivo: a empresa não tem orçamento capaz de enfrentar e vencer o desafio de instalar sistemas de esgoto sanitário em 90% das cidades do Ceará.

No que respeita ao esgotamento sanitário, os recursos de que ela dispõe são suficientes apenas para as tarefas de hoje, limitadas à RMF e a algumas poucas cidades do litoral e do interior. Fortaleza e seus bairros ricos e de classe média garantem uma boa receita à Cagece.

Assim, ao fazer o que estão fazendo outras companhias estaduais de saneamento – concedendo à iniciativa privada o direito de, primeiro, assumir os investimentos de instalar e, depois, terem a operação e a gestão das redes de esgotamento sanitário – a Cagece não inventa a roda, mas faz o que indica o bom senso.

No curto – dois anos, ou menos – poderão ser vistos no Crato, Barbalha, Missão Velha e noutras cidades caririenses trabalhos de instalação de redes de esgoto sanitário, um investimento que, invisível pela população, é o melhor que pode ser feito na saúde.

A falta de saneamento multiplica os perigos do surgimento de graves doenças, a dengue entre elas.