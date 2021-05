Com nota A+, Brisanet capta R$ 500 milhões para expansão

Uma boa novidade!

A cearense Brisanet - maior operadora de telecom do Nordeste, com sede na cidade de Pereiro, no Leste do Ceará - estreou no mercado de capitais com sua primeira emissão de debêntures incentivadas.

Foram captados R$ 500 milhões.

A Brisanet obteve nota de risco Rating brA+ emitida pela agência Standard & Poor's, o que foi foi importante para o sucesso da operação.

Os recursos captados serão utilizados no projeto de expansão da sua rede Fiht no Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte.

Por meio desses investimentos, a população dos três estados serão beneficiados com acesso à internet de fibra ótica da empresa fundada e dirigida pelo seu sócio majoritário, o empresário autodidata José Roberto Nogueira.

A empresa já enlaça. hoje, com fibra ótica mais de 200 cidades dos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte e até o fim deste ano passará a operar, também, no Piauí e em Sergipe.

A Brisanet tem 675 mil assinantes e cerca de 6 mil funcionários, dos quais 2.800 contratados no ano passado de 2020.