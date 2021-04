Cimento Apodi abre CD em Fortaleza com 5 Km² de área

Novidade na joint venture multinacional Cimento Apodi, com fábricas em Quixeré e no Complexo do Pecém.

Na próxima segunda-feira, 12, a empresa iniciará a operação de seu novo Centro de Distribuição (CD), localizado no km 13 da BR 116, na geografia de Fortaleza.

O CD Fortaleza, assim denominado oficialmente, dispõe de gigantesca área de operação – são 5 quilômetros quadrados. Ele absorverá as operações dos CDs de Caucaia e Eusébio, os quais serão desmobilizados ao longo deste mês de abril.

Todas essas novidades integram a estratégia da Apodi de melhorar a distribuição dos seus produtos, além de proporcionar um ambiente mais amplo para seus clientes e parceiros.

Em Fortaleza, o novo Centro de Distribuição da Apodi se localiza na Rua Generoso França, 85, no bairro de Pedras, no Sul da capital cearense.



Com unidades posicionadas de forma estratégica em várias regiões do Norte e Nordeste, esse será o 8º CD da Apodi, que dispõe de uma estrutura avançada, o que a permite realizar uma distribuição pulverizada por meio dos diferentes modais de transporte – rodoviário, ferroviário e, também, fluvial.

Idealizada no ano de 2008, a Cimento Apodi é uma joint venture multinacional formada pela participação societária da família Dias Branco e do Grupo Titan, produtor de cimento e materiais de construção, que tem mais de 110 anos de experiência na área industrial, com sede na Grécia.

Presente de forma estratégica no Norte e Nordeste do Brasil, a Cimento Apodi tem um parque industrial de 3 mil hectares de área em Quixeré, mesorregião do Vale do Jaguaribe, no Leste do Estado do Ceará, e uma moagem de processamento no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Juntas, as duas unidades têm capacidade para produzir mais de dois milhões de toneladas de cimento ao ano.

A Companhia conta ainda com quatro unidades de concreto, um laboratório de tecnologia de concreto e oito Centros de Distribuição posicionados de forma estratégica nas diferentes regiões do país para melhor atender seus clientes.

A companhia produz com alto rigor de qualidade uma ampla linha de produtos, o que permite a empresa atender às diferentes necessidades do mercado da construção civil brasileira, com eficiência e responsabilidade socioambiental.