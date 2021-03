Chuvas: Este mês de março tem sido ruim! Abril será pior, diz Funceme

Uma péssima notícia para os agropecuaristas cearenses: este mês de março será, como foi fevereiro, um mês de chuvas abaixo da média histórica.



“Mas o próximo mês de abril será pior”, foi, em resumo, o que anunciou nesta segunda-feira o presidente da Funceme, engenheiro Eduardo Sávio Martins.

Ele falou na hora do almoço, por vídeo conferência, para um grupo de empresários da indústria, da agricultura e da pecuária do Ceará, chegando a comparar 2021 com 2012.

Há nove anos, a estação das chuvas foi considerada “muito ruim, sendo semelhante à de hoje”, assinalou Eduardo Martins.

Acompanhando a reunião diretamente de sua casa, utilizando um telefone celular, o empresário Cristiano Maia, que atua na indústria da construção pesada, na agricultura, na pecuária, na agroindústria e na carcinicultura, não deixou dúvida sobre as dificuldades a serem enfrentadas:

“Será um ano muito difícil. Eu não plantei nada nas minhas fazendas, e acho que agi bem, porque, se tivesse plantado, perderia dinheiro”, disse ele, com o assentimento do presidente da Fuceme, que no dia 20 de janeiro passado advertira para a possibilidade de uma temporada de chuvas abaixo da média histórica.



“O cenário para o mês de abril é pior do que o deste mês de março”, insistiu Martins.

Jorge Parente, sócio e diretor de Assuntos Institucionais do Grupo Betânia, lembrou que, em 2012, a pluviometria média foi de 250 milímetros.

"Naquele ano, porém, o Castanhão tinha reservas bem altas, ao contrário de hoje, o que garantiu a oferta de água para Fortaleza e sua Região Metropolitana”, disse Jorge Parente.



Segundo um aplivativo da Funceme, o Castanhão, maior açude do Ceará, acumula nesta segunda-feira cerca de 10% de sua capacidade, que é de 6,5 bilhões de metros cúbicos de água.

Os empresários, diante da contundente notícia transmitida pelo presidente da Funceme, começaram a conjecturar sobre o que farão de agora em diante.

Cristino Maia anunciou que venderá seu gado bovino.

Luís Roberto Barcelos, sócio e diretor da Agrícola Famosa, adiantou que, nas terras de sua empresa na Chapada do Apodi, por causa das poucas chuvas, a plantação de sorgo não cresceu e deverá perder-se.