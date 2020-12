Chesf conclui linha de transmissão Russas-Banabuiú com 112 Km

Em comunicado transmitido nesta tarde a esta coluna, a Compamnhia Hisrelétrica do São Francisco (Chesf) informa:

Uma das maiores e mais importantes obras de transmissão de energia elétrica foi concluída ontem (15) pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), no Ceará. Entrou em operação comercial a linha de transmissão de 112 quilômetros entre as Subestações de Russas II e Banabuiú, em tensão de 230kV.

Esse empreendimento coloca o Ceará em novo patamar na transmissão, podendo escoar mais energia elétrica produzida por parques eólicos já existentes e a serem instalados na região. Atualmente, o Nordeste está exportando energia para as regiões Sul e Sudeste do País e parte dessa produção vem de parques eólicos.

“Vencemos as dificuldades próprias de uma obra grande de transmissão e hoje podemos dizer que a Chesf colocou o Ceará num novo patamar de confiança de melhor atendimento de energia elétrica”, destacou o diretor de Engenharia e Construção da Chesf, Roberto Pordeus.

O investimento total da obra foi de R$ 96 milhões, e esses 112 quilômetros foram em circuito simples, sustentado por 225 torres.

Para a conexão da linha, foi construída uma entrada de linha em cada uma de suas subestações terminais (Russas II e Banabuiú). Confira, nas redes sociais, o vídeo da manobra de fechamento de chave seccionadora na Subestação Russas – que representa a entrada em operação da linha.

Com essa expansão, Chesf eleva, substancialmente, a capacidade de transporte da energia gerada nos parques eólicos e usinas fotovoltaicas inseridas na Região.

“A Chesf tem feito atuado para implantar os empreendimentos de ampliação do Sistema, reforçando sua presença no Setor Elétrico Nacional. Toda a equipe Chesf atuou de forma coesa e com unidade de propósito para o sucesso deste projeto. A operação comercial deste ativo habilita a Companhia ao recebimento de receita de R$ 7 milhões por ano, o que contribui para sustentabilidade financeira da Empresa”, destacou Eduardo Matos, superintendente de Implantação de Empreendimentos da Chesf.