Chargista do Diário do Nordeste é selecionado para salão internacional de humor gráfico em São Paulo

O chargista Thyago Cabral (Thyagão), do Diário do Nordeste, está com duas obras em exposição no salão internacional de humor gráfico, em São Paulo, nas categorias Charge e Caricatura. Os trabalhos foram escolhidos entre mais de 2 mil inscritos de 176 artistas e de 30 países.

As obras ficarão expostas até 30 de outubro no Armazém 14, no Parque do Engenho Central. "É uma alegria estar no mesmo local onde grandes mestres do humor gráfico já passaram, um dos mais antigos do mundo", compartilhou.

Escrito por Ingrid Coelho