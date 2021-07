Centrão no Governo: Para empresário, Bolsonaro está certo

Está sendo jogado o jogo da política, que, como a nuvem, muda constantemente e de acordo com a velocidade do vento. O que parecia impossível – no dia da posse do presidente Jair Bolsonaro, em 1º de janeiro de 2019 – aconteceu: o Centrão e sua ideologia fisiológica chegaram ao centro do poder.

É mais uma jogada do xadrez em que se transformou a eleição de 2022.

Bolsonaro e seu governo estão, desde sua instalação, sob ataque da oposição e da mídia. Mesmo assim, com altíssimo índice de rejeição, ambos respiram e revelam um poder de reação que impressiona, e tanto é assim que, até agora, nenhum dos 126 pedidos de impeachment foi aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, estrela de primeira grandeza do Centrão.

“O presidente está certo ao atrair para o núcleo duro do seu governo as forças que lhe podem dar sustentação no Congresso”, comentou ontem à noite um grande empresário da agropecuária cearense a respeito da indicação do senador piauiense Ciro Nogueira, do PP do Piauí, para a Casa Civil (a posse será na próxima semana).

"O importante éevitar a volta do PT ao governo", completou a mesma fonte.

Nogueira tem sido, de uns 15 anos para cá, figurinha carimbada da política nacional. Começou no chamado “baixo clero”, e agora chega ao segundo mais influente gabinete do Palácio do Planalto – o mais influente é o do presidente da República.

Não faz muito empo, durante uma entrevista, Ciro Nogueira chamou Bolsonaro de fascista.

(Um detalhe que revela que tipo de política e de políticos temos no Brasil: Ciro Nogueira será substituído no Senado pelo seu suplente. E quem é ele? Sua mãe, dona Eliane, também do PP. Não é uma beleza?)

Para fortalecer-se no Congresso, Bolsonaro está reformando seu ministério. De uma costela do Ministério da Economia, recria o Ministério do Trabalho e o da Previdência Social, unindo-os no que se chamará Ministério do Emprego e da Previdência Social, para onde irá seu fiel aliado Onix Lorezoni. É uma pasta com um orçamento de fazer inveja a qualquer membro do Centrão.

Outro detalhe: o ministro da Economia, Paulo Guedes, concordou com a redução do tamanho de sua pasta e de seu poder na Esplanada dos Ministérios. A reação do mercado saberemos hoje, quando a Bolsa abrir; ontem, ela fechou na neutralidade.

A grande mídia, que é contra o governo, tenta, outra vez, fomentar uma disputa de Paulo Guedes com Bolsonaro, mas isto também faz parte do jogo, que tem, como no futebol, caneladas e cotoveladas.

A luta pelo poder é assim, principalmente na América Latina, onde as extremas direita e esquerda sempre batalharam, e seguem batalhando, para impor, cada uma, sua ideologia.

Com Ciro Nogueira e o Centrão oficial e definitivamente aliados e sentados na Casa Civil, o presidente Bolsonaro ganha músculos para enfrentar o desafio eleitoral do próximo ano.



E o senador piauiense terá, ainda, a liberdade de distribuir verbas do Orçamento aos deputados e senadores apoiadores do presidente, algo que ele conhece como poucos.

A ele caberá, em tabelinha com Artur Lira, a articulação com o Congresso, principalmente com o Senado, onde há insatisfeitos, como o atual presidente da casa, Rodrigo Pacheco, e o ex, Davi Alcolumbre.

Resumindo: o governo Bolsonaro entra em nova fase a pouco mais de um ano da eleição de outubro de 2022.



Com maioria no Congresso, ser-lhe-á possível acelerar a aprovação das reformas administrativa e tributária, o que contribuiria para o ajuste das contas públicas.



A oposição, porém, usa a CPI da Covid para centrar foco e fogo no governo. As próximas semanas serão de pura emoção.

AQUIRAZ TEM DESAFIOS NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE

Há muita expectativa em torno do futuro próximo do vizinho município de Aquiraz, cuja sede, que foi a primeira capital do Ceará, é carente de muitas coisas.

Se já têm a Tapera das Artes, um projeto cultural maravilhoso e bem executado, Aquiraz e sua população pedem do seu governo uma rede de esgotamento sanitário e outra de drenagem, carências que são ainda mais observadas no Porto das Dunas, onde está o Beach Park.

No Porto das Dunas, em cuja praia os turistas nacionais e estrangeiros e os cearenses – de classe média para cima – costumam passar os fins de semana em hotéis, condomínios verticais e horizontais, resorts e belas residências, faltam iluminação, drenagem, rede de esgoto e pavimento em suas ruas, mas sobra um caríssimo IPTU.

Há um grupo de empresários pensando em investir na criação do Polo Empresarial de Aquiraz, com planos de transformar sua sede municipal num centro de inovação tecnológica, o que é uma boa notícia.

Mas essa notícia seria melhor ainda, se a Prefeitura de Aquiraz sinalizasse, fortemente, no sentido de promover uma mudança nos métodos de gestão. É algo muito difícil, pois uma mudança causaria reações de toda ordem, principalmente de ordem política, o que poderia comprometer o plano de reeleição de quem governa.

Está na geografia de Aquiraz não só o Porto das Dunas, mas também a Prainha, um dos locais cearenses mais visitados pelos turistas que se encantam com sua praia e sua lagoa e, igualmente, com o seu rico artesanato de confecções e de rendas e bordados. Tanto as praias quanto a lagoa e suas margens precisam de uma boa limpeza.



Um olhar apurado sobre o que se passa na Prainha conduz a uma conclusão: tudo lá é improvisado, não parece haver um plano diretor que ordene a ocupação do solo, que organize o comércio, que regularize o trânsito de veículos.

Depois de três dias visitando a cidade de Aquiraz e a Prainha, esta coluna sente-se estimulada a emitir estas opiniões, que são uma crítica construtiva para incentivar os que lá governam e os que são governados.

AMAZON TRATA MAL OS FUNCIONÁRIOS, DIZ A MÍDIA

No mesmo instante em que – confirmando informação divulgada em primeira mão por esta coluna em 6 de julho do ano passado – é anunciada a próxima inauguração do Centro de Distribuição da multinacional Amazon no Ceará, jornais do mundo, incluindo os brasileiros, estão a noticiar que a empresa do agora turista espacial Jeff Bezos trata desumanamente seus funcionários.

Segundo as denúncias, a Amazon proíbe, em algumas de suas unidades espalhadas pelo mundo, que seus funcionários usem o banheiro durante o expediente, levando-os a utilizar garrafas vazias de refrigerantes para urinarem.

De acordo com denúncias até agora publicadas, a Amazon desconta do salário dos seus colaboradores os 30 minutos que eles têm para almoçar. Parece inacreditável, mas está nos jornais.

Não cremos que será assim no Centro de Distribuição da Amazon, que está quase concluído no IV Anel Viário de Fortaleza e entrará em operação na primeira quinzena de agosto.

A empresa de Bezos está prestes a celebrar um contrato com o Governo do Ceará, que lhe concederá os mesmos incentivos fiscais de que goza o Centro de Distribuição da gigante brasileira Magazine Luiza.

UNIQUE CONSULTORIA ABRE NO BS DESIGN

Ocupando duas salas do décimo quinto andar da Torre Norte do edifício BS Design, foi aberta ontem a Unique Consultoria Empresarial.

É a empresa do hoje muito requisitado consultor Geraldo Luciano Matos Júnior, ex-vice-presidente de Investimentos e Controladoria de M. Dias Branco e há dois anos membro do Conselho de Administração de várias grandes empresas nacionais, entre as quais Grupo Hapvida, Grupo Marquise, Portobello, Assaí Atacadista e Brisanet.

Do portfólio de clientes da Unique há empresas do Ceará, do Maranhão, de São Paulo e de outros estados do Nordeste.

SOBE VENDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Lavanery Campos Wanderley, presidente da Associação de Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (Acomac-CE), revela que, apesar das dificuldades de aquisição de matérias-primas no mercado nacional e internacional, lojistas e atacadistas cearenses conseguem atender grande parte da demanda, que segue crescendo.

Ele informa que as vendas das empresas associadas à Acomac-CE registram bom crescimento, mantendo para este segundo semestre a perspectiva de maior incremento, tendo em vista vários motivos, um dos quais são as reformas que se realizam em imóveis públicos e privados.

CIMENTO APODI APOIA CASA MUSEU DE QUIXERÉ

Cimento Apodi fez a doação de 150 sacas de cimento para a construção da Casa Museu, em Quixeré/CE, idealizada e dirigida pela recicladora Raimunda do Nascimento Melo Santiago, a Dona Raimundinha.



No último dia 17/7, o gerente de produção, Jackson Alves, e a especialista em Sustentabilidade da Cimento Apodi, Cybelle Borges, foram à Casa Museu para conhecer o acervo e o andamento da obra, que deve ser concluída nos próximos meses.



Além da Cimento Apodi, a construção da casa tem o apoio de amigos e outros parceiros, como o Museu do Automóvel, localizado em Fortaleza.

A obra da Casa Museu foi iniciada em junho de 2020 com material de demolição, incluindo janelas, portas e tijolos de construções antigas da cidade, em um terreno de 10 metros de frente por 15 de profundidade, nos fundos da casa de Dona Raimundinha, na rua Manoel Cunha, 1316, em Quixeré.

“Iniciei o acervo do Museu com a doação de uma coleção de moedas e cédulas antigas de um amigo da família e tenho um grande prazer em preservar objetos antigos, principalmente para permitir que os jovens também possam ter satisfação em conhecer o passado, de saber como era um objeto antigo. Meu grande sonho era erguer uma Casa Museu Vivo, como essa, só com material de demolição, colocar todo o acervo que já tenho e morar nela. Esse sonho foi possível com o apoio de muitas pessoas, incluindo a Cimento Apodi”, revela Dona Raimundinha.

Quando a casa for concluída, a proposta é de que o ingresso individual dos visitantes seja de 1 quilo de alimento não perecível, a ser doado a quem precisa”, finaliza ele.

SHOPPING BENFICA INAUGRA BIBLIOTECA

Será a escritora infantil Taís Assis, revelada em reportagem do Diário do Nordeste, a convidada de honra da inauguração da Biblioteca Infantil do Shopping Benfica (BIB), no próximo dia 27, ao meio-dia.

A BIB é um equipamento cultural que concentra suas atividades no estímulo à leitura infantil, explica o empreendedor do Benfica, empresário João Soares Neto.

O espaço contará com mais de 200 livros infantis, espaço de colorir, programação de oficinas de contação de histórias e muito mais. A entrada será gratuita e o funcionamento será diário, no piso térreo do shopping.

CEARENSES PINTAM NO ORIENTE MÉDIO

Artistas urbanos – pintam grandes murais nas cidades – a dupla cearense Tereza de Quinta e Robézio está há 10 dias em Beirute, capital do Líbano, no Oriente Médio, executando mais um trabalho.

Desta vez, trata-se de um mural com 27 metros de altura que ocupa a lateral de um edifício da capital do Líbano.

Eles viajaram a convite da embaixada libanesa no Brasil. Os interessados em acompanhar o desenvolvimento do mural devem acessar as redes sociais da dupla no perfil Acidum Project.