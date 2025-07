Celular Seguro: programa do Ceará é exemplo para o país

Lançado pelo ministério da Justiça, o programa Celular Seguro tem se mostrado uma estratégia promissora para combater o roubo e o furto de celulares no Brasil. Porém, como qualquer política pública, pode ser aperfeiçoado para se tornar ainda mais eficiente, de acordo com Adriano Jesus, head de Digital e Marketing da Pitzi, empresa paulista especializada na proteção de telefones celulares.

Ele diz que, com a iniciativa de enviar notificações de bloqueio para celulares roubados ou furtados que forem ativados em novas linhas, o governo visa não só a recuperação de aparelhos, mas também o desestímulo de crimes relacionados, como a receptação.

Adriano cita a recente experiência no Ceará, que resultou na recuperação de centenas de celulares, como um bom exemplo do potencial da ferramenta. “No entanto, algumas melhorias podem ser implementadas para tornar o sistema ainda mais eficaz e acessível a todos os brasileiros”, salienta.

Um dos pontos mais críticos que emergem da iniciativa é a necessidade de melhorar o acesso à informação e a transparência do processo. Apesar de a ferramenta ser uma grande aliada no combate ao roubo, muitos usuários ainda não sabem da existência do programa ou como utilizá-lo corretamente. “Ampliar a campanha de conscientização, incluindo a educação sobre a importância do IMEI do celular, ajudaria a fortalecer a colaboração da população com as autoridades”, ele diz.

“Além disso, a integração com as operadoras de telefonia deve ser intensificada para garantir que as notificações cheguem a todos os usuários, especialmente os que compram aparelhos de revendedores não convencionais. A experiência do Google, com o uso do acelerômetro para identificar movimentos bruscos, poderia ser replicada no Brasil, ampliando a funcionalidade do Celular Seguro e proporcionando uma resposta mais imediata ao roubo”, acrescenta

Outro ponto de atenção é a abordagem dos dados pessoais. Embora o programa seja focado em recuperar celulares e combater a receptação, “o acesso a informações pessoais dos cidadãos deve ser realizado com a máxima segurança e respeito à privacidade”.

“A implementação de medidas rigorosas de proteção de dados, como o uso de criptografia para a comunicação entre usuários e autoridades, poderia aumentar a confiança dos consumidores no sistema”, afirma Adriano Jesus.

“A colaboração entre os estados e as polícias locais também precisa ser reforçada. No Ceará, o programa ‘Meu Celular’, por exemplo, obteve bons resultados, com a recuperação de mais de sete mil aparelhos em um ano, mas sua extensão a outros estados precisa de ser acompanhada de perto para garantir que todos os cidadãos, independentemente da região, tenham acesso a essa ferramenta de segurança”, acentua.

O Celular Seguro é uma excelente iniciativa para reduzir os índices de roubo e furto de celulares no Brasil, mas sua eficácia dependerá de ajustes contínuos, como a melhoria no acesso à informação, maior integração com as operadoras e maior proteção de dados. Essas ações ajudariam a garantir que mais pessoas se beneficiassem do programa e seriam um passo importante na criação de um ambiente digital mais seguro e confiável para todos os brasileiros.