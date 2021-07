Cearense Lucas Fiúza é novo diretor de Negócios da Apex

Tem novo diretor de Negócios a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), organismo ligado ao Ministério das Relações Exteriores: é o cearense Lucas Fiúza, ex-secretário Nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo.

A nomeação de Lucas Fiúza foi decidida durante reunião do Conselho Deliberativo da Apx, presidida pelo ministro de Relações Exteriores, Carlos França.

A Apex atua na promoção produtos e serviços brasileiros no exterior, na atração de investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira e auxilia na internacionalização de empresas brasileiras.

Também é tarefa da Apex apoiar, financeiramente, a participação de empresas brasileiras em feiras e exposições internacionais, razão pela qual a nomeação de Lucas Fiúza está causando boa repercussão entre as empresas cearenses exportadoras.

Uma das ações mais relevantes da Apex já acontece e tem tudo a ver com a participação do Brasil na Feira Mundial de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O estande brasileiro na Feira de Dubai terá um espaço de 4 mil metros quadrados. Ela começará em outubro e durará seis meses.

É Lucas Fiúza que passa a liderar as providências para a presença brasileira nessa que é a maior feira do mundo, realizada a cada quatro anos, desde o Século o fim do Século 19, quando foi criada.