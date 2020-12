Cearense já exporta genética bovina

Esta é mais uma história da ousadia, criatividade e perseverança do empreendedor cearense. Há duas semanas, o Núcleo Nordeste de Criadores de Gado da Raça Sindi - uma variedade zebuína oriunda dos desertos do Paquistão e Afeganistão - promoveu um leilão que reuniu 27 lotes de animais, além de embriões e sêmen. Um dos criatórios presentes ao leilão foi o do pecuarista Sílvio Dantas e dos seus filhos Fábio e Felipe, localizado no município de Itaiçaba, no Baixo Jaguaribe. Dos três lotes mais valorizados do evento, alguns vendidos por valor acima de R$ 30 mil, dois foram dos Dantas, um dos quais - a fêmea Diretriz FD, de 35 meses - foi arrematado por um criatório da Costa Rica. Traduzindo: o Ceará está exportando, também, genética de gado bovino. Feliz com o resultado do leilão e, mais ainda, pelo avanço da raça Sindi, Fábio Dantas resume assim sua história: "nossa genética é remanescente de uma importação feita por Felizberto Camargo, em 1952. Nosso pai adquiriu o primeiro exemplar da raça em 1994. A sua rusticidade, aliada à dupla aptidão para produzir carne e leite, é, pelo seu potencial, ideal para o Semiárido brasileiro". A família Dantas acreditou na raça Sindi e hoje, depois de investir em tecnologia e no manejo correto do rebanho, colhe os frutos da persistência. Vale repetir: o melhor do Ceará é mesmo o cearense.

Na OCDE

Nas linhas a seguir, mais uma história de cearense que ganhou o mundo: uma foto da colheita de melão numa das fazendas de produção da cearense Itaueira Agropecuária na Bahia foi incluída em um texto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que trata dos esforços que se fazem, no mundo, para combater a Covid-19. A foto mostra um grupo de trabalhadores, todos usando máscaras sobre o nariz e a boca e que também protegem o pescoço; creme de proteção contra os raios solares; bonés sobre a cabeça, além de camisas de cor azul, com mangas compridas feitas de tecido próprio para evitar a insolação. Chamaram a atenção da OCDE exatamente esses mínimos detalhes da indumentária de trabalho dos colhedores de melão da Itaueira, cujo CEO, Tom Prado, postou numa rede social: "orgulhosos por sermos reconhecidos como exemplo pela OCDE".

Foi inaugurada ontem, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Sul do Ceará, uma loja do Boticário que tem paredes e pisos feitos de plástico reciclado. A loja está no estacionamento do Assaí Atacadista, no centro da cidade. Os donos da rede Boticário defendem firmes posições a favor da sustentabilidade ambiental.

Quando a política se mistura com a religião, o resultado é o que se viu ontem: a prisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, bispo da Igreja Universal. De acordo com o MP do RJ, houve, nas contas da IURD, movimentação atípica de R$ 6 bilhões entre maio de 2018 e abril de 2019, com suspeita forte de lavagem de dinheiro.