Cearense cria plataforma digital para fornecedores

Falemos de inovação tecnológica. Assim como há aplicativos de “delivery” (entregas em domicílio) que atendem e promovem restaurantes, surge, aqui em Fortaleza, a startup cearense “Meu Fornecedor”, que é uma plataforma voltada para os fornecedores com o objetivo de facilitar as vendas de produtos e insumos – como alimentos, bebidas, embalagens, produtos de limpeza e utensílios.

Por meio desse app, o comprador reduz o tempo de compra, de um dia inteiro para alguns minutos. A nova plataforma reúne catálogos dos fornecedores numa única interface.



Preço do quilo, da unidade, do litro, histórico de preços, tudo fica à disposição do comprador. Os produtos são cadastrados com fotos e dados completos, eliminando falhas na emissão de pedidos.

O pedido é salvo, permitindo um acompanhamento mais seguro no momento de receber as mercadorias.

Apenas dois meses depois de lançada, a plataforma já registra mais de 8 mil visitas acumuladas com 70 distribuidores cadastrados e dezenas de outros em processo de cadastramento e milhares de produtos à disposição.

Hoje, são mais de 100 usuários do sistema, que opera não só em Fortaleza, mas em toda a geografia cearense.

Elayne Marques, engenheira de alimentos, sócia e diretora geral da startup que criou o “Meu Fornecedor”, diz que o mundo todo está a digitalizar-se em plataformas que mudam indústrias de uma maneira nunca antes vista, mas os bastidores do “food service” (serviço de comida) têm muito a avançar.

OS DESAFIOS DA LOGÍSTICA NA EXPOLOG

Com o tema “Logística Nacional e Internacional - Cenários e Desafios”, vem aí, nos dias 24 e 25 de novembro, a XVI Expolog – a Feira Internacional de Logística e do Seminário Internacional de Logística.

Serão abordados, também, aspectos da Logística Verde, as novas tecnologias e inovações aplicadas ao setor e o papel da ZPE Ceará como uma das principais ferramentas para o aumento da competitividade e do desenvolvimento econômico do Estado.



A Expolog 2021 será realizada no formato híbrido (presencial e online), com seminários transmitidos virtualmente e com a feira ocorrendo online.

Consolidado no calendário de eventos do Estado, a Expolog 2020 teve a participação de 23 estados brasileiros e do Distrito Federal e de vários países, entre os quais Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Holanda, Reino Unido e Território Britânico do Oceano Índico.

Neste ano, a expectativa dos seus organizadores é ampliar essa participação.