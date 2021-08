Cearense Cimento Apodi inova na tecnologia da concretagem

Em mensagem a esta coluna, a cearense Companhia de Cimento Apodi informa que celebrou parceria com a norte-americana Nitrocrete, por meio da qual está oferecendo uma solução “inovadora e pioneira” para a construção civil brasileira.

Segundo a Apodi, o resultado da parceria já pode ser anunciado: trata-se da “Non-Crack Solution”, uma tecnologia que evita fissuras de retração, defeitos de concretagem e aparecimento de patologias futuras no concreto.

Essa novidade é fruto da união das tecnologias das duas empresas – o CP III 40 RS BC, da Apodi, de alta resistência com baixo calor de hidratação, e o processo de resfriamento da matéria-prima por meio de nitrogênio líquido, crido pela starup Nitrocrete.

De acordo com a Apodi, o “Non-Crack Solution” reduz custos e resíduos de embalagens plásticas, além de permitir operação mais rápida e totalmente automatizada na produção, além de economia de água e energia elétrica e, ainda, apresenta como diferencial o resfriamento dos agregados e não mais do concreto já preparado.

Um dos projetos no qual essa tecnologia já sendo aplicada localiza-se em Dom Inocêncio, no Piauí, em parceria com a construtora DoisA Engenharia.

“No Nordeste, estamos observando um forte potencial do Non-Crack Solution para uso nas concretagens de grande volume, que englobam os parques eólicos, cujas bases são de concreto e exigem alta qualidade e controle no concreto empregado. A solução conta com um cimento especialmente produzido para esta finalidade, para o que conseguimos agregar altas resistências, excelente reatividade e menor calor de hidratação no mercado (o que reduz muito os custos do concreto) que é CP III 40 RS BC da Apodi. Por meio do sistema de resfriamento por nitrogênio líquido (a -180oC) da Nitrocrete, é promovida uma redução automatizada de temperatura do concreto dentro da usina, permitindo que o lançamento do material seja consistente e de acordo com as especificações técnicas mais rigorosas, mesmo em regiões com elevada temperatura ambiente”, explica Mário Guilge, gerente de Produtos e Assessoria Técnica da Cimento Apodi.

De acordo com Guilge, o processo anterior ao Non-Crack Solution para concretagem era executado substituindo a água do concreto por gelo (a 0o C), visando reduzir a temperatura do concreto.

O sistema, entretanto, era manual, com alto risco de acidentes, elevado uso de água, energia, além da geração de muito resíduo plástico.

“Com a implantação da tecnologia Non-Crack Solution, foram eliminados cerca de 250 mil sacos plásticos de armazenagem de gelo em cada parque de 50 torres”, revela o gerente da Apodi.

UFC TEM LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA EM CEREAIS

Festa na Universidade Federal do Ceará (UFC), cuja gestão do reitor Cândido Albuquerque celebra a reinauguração, no campus do Pici, em Fortaleza, de um equipamento importante para a agroindústria do trigo: o Laboratório de Tecnologia em Cereais, Raízes e Tubérculos.

Além de total reforma de suas instalações físicas, o Laboratório recebeu equipamentos fornecidos pelo Senai-Ceará, organismo do Sistema Fiec, avaliados entre R$ 2 milhões e R$ 3 milhões.



O presidente da Câmara Setorial do Trigo da Agência do Desenvolvimento Econômico do Ceará (Adece), Alexandre Sales, esteve presente ao evento, cumprimentando o reitor e sua equipe pela restauração do laboratório.

“Aqui, manteremos contato privilegiado com nossos alunos de graduação e pós-graduação. Hoje, podemos dizer que possuímos um laboratório de referência em pesquisa na área de tecnologia de cereais e produtos derivados, raízes, tubérculos e amidos de fontes diversas, o que nos permitirá um salto qualitativo em nossas atividades”, disse a professora Dorasílvia Ferreira Pontes, coordenadora do laboratório, que já tem 41 anos de dedicação ao magistério superior.

ALÔ, DEVEDORES! PAGUEM O QUE DEVEM!

Você é inadimplente? Está devendo a alguma empresa ou a algum agiota? Ou ao seu condomínio?

Pois fique sabendo, desde já, que surgiu uma nova moda para acossar os devedores.

Na Avenida Beira Mar, escreveram no muro de um prédio de apartamentos (um por andar) uma frase que começa com o nome do dono, segue com o número da unidade residencial e termina com a sentença “não paga a quem deve”.

Não se conhece, ainda, a reação constrangedora da vítima.

A mensagem circula nas redes sociais, que são a nova (e revolucionária) maneira de comunicação entre as pessoas.

O mundo mudou e quem não andar na linha será atropelado pelo trem da maledicência.

GOLPE CONTRA OS APOSENTADOS

Ontem, esta coluna abordou a ação de pessoas que, com má índole, tentam enganar gente humilde, aposentados pelo INSS, tentando apoderar-se dos seus dados pessoais para aplicar-lhe um golpe sob a promessa de que conseguirão dobrar o valor mensal dos seus proventos.

Pois bem: esses estafetas da maldade estão chegando ao cúmulo de telefonar para humildes aposentados, declarando-se agentes do INSS e obrigando-as a comparecer a endereços onde funcionam suas arapucas.

A Polícia deveria entrar nesse circuito e prender e investigar a ação desses meliantes.

Quem tenta iludir os mais pobres é meliante, para dizer o mínimo.

UM RANKING DA XP INVESTIMENTOS

Saiu o ranking dos escritórios mais eficientes da XP Investimentos em renda fixa em todo o país.

A VLG Investimentos, com sede em Fortaleza, incluiu-se entre os 15 melhores desse ranking.

Seu Head no Nordeste, Henrique Zimmermann, está a celebrar.

SEFAZ PARCELA ICMS DO “FORTALEZA LIQUIDA”

Boa notícia para os comerciantes do varejo: a Secretaria da Fazenda anuncia que os lojistas que aderirem à campanha “Fortaleza Liquida 2021”, uma promoção da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza que começará amanhã, 26, e durará até 6 de setembro, poderão parcelar o recolhimento do ICMS relativo às vendas do próximo mês.

Para participar do programa, os comerciantes precisam estar enquadrados nas atividades econômicas de comércio varejista, regularmente inscritos no Cadastro Geral da Fazenda (CGF), estabelecidas no Decreto nº 34.163, de 15 de julho de 2021.

A medida, segundo a secretária Fernanda Pacobahyba, fortalece o compromisso do Estado no sentido de incentivar o setor produtivo, possibilitando a geração de emprego e renda e beneficiando, em última escala, a economia cearense.

O imposto poderá ser quitado em até três parcelas mensais, iguais e sucessivas, com o primeiro pagamento realizado até o dia 20 de outubro de 2021, o segundo até 22 de novembro de 2021 e o último até 20 de dezembro de 2021.