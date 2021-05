Ceará produz fungicida orgânico para a bananeira

Alô, bananicultores cearenses!

Exclusivo! A Agropaulo Agroindústria, empresa do Grupo Telles, liderado pelo agroindustrial cearense Everardo Telles, está prestes a concluir os testes de um novo e revolucionário produto - um fungicida orgânico para combater não só a Sigatoka Amarela, mais terrível praga da bananeira, mas outras doenças que atacam as culturas agrícolas, incluindo as frutas.



Fabiano Mapurunga, gestor de agronegócio da Agropaulo, anunciou ontem que, muito brevemente, esse novo produto estará à disposição dos fruticultores para ser prescrito pelos agrônomos.



Mapurunga fez o anúncio durante o Painel 11 do II Agrosetores, um evento que, durante todo o dia de ontem, debateu sobre os diferentes aspectos e os diferentes setores do agronegócio cearense, desde as plantas ornamentais até o café, das culturas protegidas por estufas ao trigo que se planta e colhe na Chapada do Apodi, onde também se desenvolve um projeto piloto de cotonicultura tecnificada fruto e parceria da iniciativa privada com a Embrapa.



A Agropaulo já produz - em sua grande fazenda localizada no interior do município de Jaguaruana - fertilizantes e adubos orgânicos NATZB, com Zinco e Boro, todos já certificados pelo IBD/IFOAN e já em uso pelos produtores de soja de vários estados brasileiros.

Hoje, o combate à Sigatoka Amarela é feito com defensivos químicos, cuja aplicação ficou até três vezes mais cara pela proibição, em todo o Ceará, da pulverização aérea, uma decisão tomada pela Poder Legislativo cearense e sancionada pelo governador do Estado.

Quando chegar ao mercado o fungicida orgânico da Agropaulo Agroindústria, será possível criar uma exceção para a pulverização aérea dos bananais cearenses e das outras culturas para as quais aquele produto vier a ser indicado.

O Ceará era o maior exportador de bananas do país, hoje não é mais, mas poderá retomar essa posição com o uso do fungicida orgânico da Agropaulo e com a volta da pulverização aérea.

CONSUMO CAI NO BRASIL, MAS SOBE NO CEARÁ

Pesquisa Nacional de Hábitos de Consumo feita pela Superdigital, uma fintech do Banco Santander, apurou que, no Brasil, o consumo das classes C e D recuou 5% em abril, depois de já haver ter caído em março (-4%) e fevereiro (-28%).



No Ceará, porém, o consumo mensal, segundo a mesma pesquisa, cresceu em abril 3%, depois de uma queda de 1% em março.



Os setores que mais cresceram no Ceará foram Companhias Aéreas (32%), Lojas de Roupas (32%) e Hotéis e Motéis (28%).



Na outra ponta, caíram os gastos com Diversão e Entretenimento (-33%), Rede Online (-16%) e Drogaria e Farmácia (-6%).

No Nordeste, o Ceará foi o único estado que apresentou crescimento do consumo nas classes C e D.

Segundo Luciana Godoy, CEO da Superdigital no Brasil, a pesquisa mostra que ainda falta confiança no consumidor para voltar a comprar com tranquilidade como aconteceu no final do ano passado.



“Vimos em outubro, novembro e dezembro uma boa recuperação do consumo nas Classes C e D, depois de um 2020 muito difícil. Mas, com o avanço da Covid-19 e as suas consequências na economia, principalmente em março e abril, muitas famílias ainda estão inseguras para voltar às compras”, diz a executiva.



O índice de confiança do consumidor, medido pela FGV em abril estava em 72,5 pontos, melhor que em março, mas muito abaixo dos 91,7 pontos medidos em dezembro de 2020.

Em termos setoriais, as maiores quedas registradas em abril na comparação com março foram em Rede Online (-14%), Companhias Aéreas (-7%), Diversão e Entretenimento (-6%) e Combustível (-4%).

Enquanto isso, cresceram os gastos com Lojas de Roupas (10%), Prestadores de Serviços (9%) e Lojas de Artigos Diversos (4%).

“Com os dados de abril, podemos perceber que os gastos com restaurantes pararam de cair, devido à reabertura do comércio. Nossa expectativa é de que a confiança para consumir volte aos poucos, conforme a vacinação alcance um número maior de pessoas e, em decorrência disso, a economia demonstre uma recuperação mais robusta”, explica a executiva.

UMA PANDEMIA NO VAREJO

Pediram recuperação judicial algumas famosas empresas do varejo nacional, entre elas a Le Postiche, Dudalina, Cavalera, Via Uno e TNG.

Duas delas têm lojas em Fortaleza.

É outra consequência da pandemia.

INDÚSTRIA CEARENSE PASSANDO A DE PERNAMBUCO

Além do Hub de Hirdrogênio Verde, que mobiliza duas empresas australianas que investirão mais de US$ 10 bilhões em projetos próprios destinados à exportação, o Ceará começa a construir, no próximo ano, um complexo minero-industrial que o transformará num importante fabricante e exportador de fertilizantes e de outros produtos derivados do urânio fosfatado.

O consórcio integrado pelas empresas Galvani Fertilizantes e Indústrias Nucleares do Brasil (INB) dará partida, em 2022, ao seu Projeto Santa Quitéria, que explorará a mina de urânio de Itataia, no sertão cearense, ao lado da qual implantará uma planta industrial de beneficiamento desse minério, que tem várias utilidades.

Na construção desse complexo, as duas empresas do consórcio investirão US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,14 bilhões no câmbio de ontem), para o que buscam investidores nacionais e estrangeiros que já se mostraram interessados em aderir ao empreendimento.

Toda a logística de transporte e distribuição do Projeto Santa Quitéria já foi definida e utilizará, para os estados do Nordeste, o transporte rodoviário desde a planta industrial de Itataia até os portos cearense de Pecém e Mucuripe, além de centrais de distribuição a serem estrategicamente localizadas.

O complexo minero-industrial de Santa Quitéria é mais um grande projeto que – como já o foi o da usina siderúrgica da CSP e o será o do Hub do Hidrogênio Verdes – contribuirá para a manutenção da economia industrial do Ceará na vanguarda nordestina, já passando a de Pernambuco e aquém, apenas, da economia baiana.

VEREADORES HOMENAGEIAM RICARDO CAVALCANTE

Justa, oportuna e merecida a homenagem que a Câmara Municipal de Fortaleza decidiu prestar à Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), concedendo ao seu presidente, empresário minerador Ricardo Cavalcante, a Medalha Boticário Ferreira.

Trata-se da mais alta comenda do Poder Legislativo municipal fortalezense, agora conferida a quem liderou – e segue liderando – o esforço do empresariado cearense no momento mais agudo da pandemia da Covid-19.

Foi a Fiec, unindo-se ao Governo do Estado e às suas autoridades sanitárias, que empreendeu um grande esforço de auxílio ao Poder Público para a aquisição de equipamentos, principalmente respiradores artificiais, que foram repassados à Secretaria de Saúde do Estado e distribuídos aos seus hospitais, para o que foi importante a ação dos técnicos e especialistas do Senai-Ceará.

UNIFOR PRODUZ 30% DA ENERGIA QUE CONSOME

Você sabia? A Unifor é uma universidade umbilicalmente vinculada ao compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Um exemplo: Dos 490 mil metros quadrados que são a área do seu campus, 250 mil metrps quadrados representam cobertura vegetal.

Outro: Neste ano, a Unifor ativou sua própria usina de geração solar fotovoltaica, o que representará uma economia de até 30% no seu consumo de energia elétrica.

CEARÁ INVESTE NO CAFÉ AGROECOLÓGICO

Segundo o último censo agropecuário do IBGE, de 2017, o Ceará produz, anualmente, cerca de 80 toneladas de café.

A produção toda é praticamente localizada na Serra de Baturité, e envolve não mais do que 100 pequenos produtores, que utilizam o cultivo tradicional.

Ontem, no II Fórum Agrosensores, a produção cearense de café foi tema de exposição De Adalberto Alencar, consultor em Negócios Sustentáveis da empresa sueca U&We, e de Fabiane Gizele, articuladora regional do Sebrae em Baturité, que lidera um projeto de produção de café agroecológico, cujos primeiros passos têm alcançado êxito.

Há muito caminho a percorrer, mas a Secretaria Executiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), do Governo do Estado, apoia esse esforço.

REDE CARAJÁS TERÁ MAIS UMA LOJA NO CEARÁ

Com duas unidades no Ceará, a rede nordestina de lojas Carajás Home Center, especializada em materiais de construção, abrirá, no segundo semestre deste ano, sua terceira unidade no Ceará.

Em instalação na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, a nova loja terá 23 mil metros quadrados de área e absorverá investimento de R$ 70 milhões, devendo criar 250 novos empregos diretos.

A propósito: a Carajás recebeu, neste mês, o selo RA1000 do “Reclame Aqui”, plataforma/site brasileiro de reclamações contra empresas sobre atendimento, compra, venda, produtos e serviços. É controlado pela holding "Óbvio Brasil".

PAULO GUEDES TRANSMITE OTIMISMO

Eis, a seguir, algumas opiniões emitidas ontem pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento promovido pelo Banco BTG Pactual:

“Não jogaremos a dívida para 100% doPIB; com a arrecadação em alta, estamos revendo o déficit de R$ 280 bilhões para R$ 180 bilhões neste ano; gringos entrarão no Brasil com dólar a R$ 5 e sairão a R$ 3, em dois, três anos; Brasil tem de ser âncora de grandes investimentos e transbordar a produção para a América Latina; Brasil, incontornavelmente, terá de ir em direção aos mercados; não vamos ficar presos à região; o Mercosul nos aprisionou”.

E mais:

“Acho que podemos criar dois milhões de empregos rapidamente; Amanhã (hoje) anunciaremos o Caged: se criar 200 mil vagas, serão 1 milhão no primeiro quafrimestre; se tocarmos as reformas, poderemos ganhar a eleição; se não, poderemos perder o centro; o presidente da República tá popular; vamos fazer uma reforma tributária simples, a que dá pra fazer”.



DÍVIDA BRUTA CAI. E O GASTO PÚBLICO, TAMBÉM

No mesmo evento, o economista cearense Mansueto Almeida disse que a economia brasileira tem hoje uma perspectiva conservadora de crescimento de 4,3% neste ano, “mas a gente pode ser surpreendido com um crescimento perto de 5%”.

Ele acrescentou que a economia vem girando muito rápido e, mesmo com a segunda onda da Covid, ela não parou, como aconteceu no ano passado.

“Nós estamos falando de um país que, oito meses atrás, os economistas discutiam se a dívida bruta chegaria a 100% do PIB; hoje, a nossa estimativa é de que a dívida bruta, no final deste ano, será de 85% do PIB, ou menor do que isso.



“Desde a Constituição de 1988, todos os presidentes da República, sem exceção, num ciclo de 4 anos de governo, quando deixaram o Palácio do Planalto, deixaram para trás um gasto público maior. Pela primeira vez, em quatro anos, após a Constituição de 88, quando terminar o mandato do presidente Bolsonaro no próximo ano, a dívida, a despesa primária (sem juros) do governo Federal será menor do que a despesa que o presidente herdou do governo Temer”.