Ceará negocia CD do Mercado Livre e Americanas

Estamos todos aguardando o anúncio oficial de inauguração do Centro de Distribuição (CD) da gigante multinacional Amazon na margem esquerda do IV Anel Viário de Fortaleza, na geografia do vizinho município de Itaitinga.

Mas isso é pouco, segundo o secretário do Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, engenheiro Maia Júnior.

Ele revela à coluna que está, pessoalmente, negociando a instalação, na Região Metropolitana de Fortaleza, dos Centros de Distribuição de outras grandes empresas do varejo, como a Americanas, o Mercado Livre, a Magazine Luiza e a Zenir, que é uma empresa cearense cujo crescimento se dá na velocidade da Space X.



Secretário Maia Júnior, a Magazine Luiza já tem um CD em Fortaleza, lembra-lhe esta coluna. Ele responde:

“Sim, já tem, mas é uma coisinha de nada”, diz ele, apertando a ponta dos dedos polegar e indicador e acrescentado:



“O que vem aí é uma coisa muito maior. A Magalu terá aqui um Centro de Distribuição do tamanho de sua grandiosidade no varejo brasileiro”, assegura Maia Júnior".

O comércio eletrônico está, em alta velocidade, invadindo o Ceará, e isto já era esperado pelos pequenos, médios e grandes empresários cearenses do setor, que não temem a concorrência.



“Estamos preparados para o enfrentamento dessa novidade”, diz o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, sócio, com os filhos, da rede de lojas Ótica Visão.

Na opinião de Assis Cavalcante, o crescimento do e-commerce não surpreende, “já era previsto”, e sua chegada ao Ceará tem um lado positivo – “o de motivar a concorrência, utilizando o que temos de melhor, que são a coragem, a ousadia e a criatividade”, diz ele.

BRISANET ESTREARÁ DIA 29 NA BOLSA DE VALORES

Na próxima quinta-feira, 29, a cearense Brisanet fará seu IPO (lançamento inicial de ações) na Bolsa de Valores B3, em São Paulo.

Antes disso, na terça-feira, 27, também em São Paulo, a Brisanet e os bancos que a assessoram na abertura do seu capital fixarão o preço de seu papel.

Há uma grande expectativa em torno desse IPO, tendo em vista a importância que a Brisanet ganhou nos últimos anos, transformando-se na maior empresa de telecom do Nordeste e numa das maiores do país.

A Brisanet é um “case” de sucesso que já ganhou reportagens da imprensa brasileira e estrangeira. Ela tem sede na cidade de Pereiro, no sertão cearense, onde nasceu seu fundador, o empresário autodidata José Roberto Nogueira, de cuja inteligência nasceu a ideia de enlaçar com cabos de fibra ótica as cidades e a zona rural do interior nordestino, onde é a líder.

ELEIÇÃO DE 2022 SERÁ MUITO CARA

Ontem, na hora do almoço, reuniram-se o secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Maia Júnior, o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, e o consultor empresarial Geraldo Luciano.

O trio conversou sobre vários temas, inclusive os ligados à política, e uma de suas conclusões foi a seguinte:

“A eleição de deputado federal em 2022 será muito cara”, disse um dos presentes.

“Caríssima”, adiantou outro.

“Mas o novo Fundo Eleitoral, de R$ 5,7 bilhões, aprovado pelo Congresso na semana passada, garantirá tudo”, falou o terceiro comensal.

Na sobremesa, os três concordaram num ponto: os últimos movimentos políticos do presidente Bolsonaro, colocando o Centrão no núcleo duro do governo, mudou todo o quadro político nacional, dando-lhe maioria no Congresso.

Resumindo: a eleição presidencial de 2022, que até ontem era vista como favas contadas pela oposição encabeçada pelo PT, será mais acirrada do que se imaginava antes.

Outra opinião unânime do trio: o ex-prefeito Roberto Cláudio será mesmo o candidato da coligação PDT-PT ao governo do Estado em 2022.

ELEIÇÃO COM OU SEM VOTO IMPRESSO

Quem vai impedir a eleição de 2022? Esta foi a pergunta curta, direta e objetiva que fez quinta-feira, 22, o vice-presidente Hamilton Mourão aos jornalistas que queriam saber sua opinião a respeito do que dissera na véspera o ministro da Defesa, Braga Neto, na opinião de quem – segundo o jornal O Globo – “não haverá eleição se o voto impresso não for aprovado”.

Hamilton Mourão expressou não só sua opinião, mas a da maioria dos escalões superiores das Forças Armadas, que estão subordinados ao que determina a Constituição.

Ora, quem legisla é o Parlamento e, neste momento, até que se prove o contrário, os parlamentares – senadores e deputados federais – estão propensos a votar contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que estabelece o voto impresso nas eleições do próximo ano.

Assim, dizer que não haverá eleição se não houver o voto impresso é e será uma tentativa de ameaçar, ao mesmo tempo, o Parlamento, a Lei e o Poder Judiciário.

Há suspeitas de que a eleição no Brasil, feita por meio de urnas eletrônicas, tem imperfeições que podem conduzir à fraude.

Até agora, porém, nada foi provado. O próprio presidente Jair Bolsonaro foi eleito pela via do voto eletrônico.

Esta coluna insiste: dará um tiro no pé quem imagina que as Forças Armadas intervirão para anular a eleição do próximo ano, se o resultado não for favorável ao presidente Bolsonaro.

Como disse o vice-presidente Hamilton Mourão, “o Brasil não é uma república de bananas”.



As Forças Armadas respeitam e cumprem o que mandam a Constituição e as leis.

O governo e a oposição precisam entender que a República Federativa do Brasil é uma democracia cujas instituições estão funcionando plenamente e que as querelas entre os seus três poderes devem ser superadas pelo que estabelece a Lei.

Divergências políticas entre os dois lados são próprias do regime democrático. Neste momento, porém, há um desequilíbrio de forças, uma vez que a mídia está declaradamente contra o governo, o que impede análises equilibradas, equidistantes e imparciais sobre o que acontece.

FALTA ENERGIA DE NOVO EM IBARETAMA

Voltou a faltar energia ontem em parte do município de Ibaretama, no Sertão Central do Ceará.

Um pecuarista e agroindustrial mandou mensagem a esta coluna, informando que perdeu boa parte de sua produção de leite porque a falta de energia desligou os equipamentos de pasteurização.

Ele culpa a Enel Distribuição Ceará, que distribui a energia elétrica em todo o Estado. “Ou a Enel melhora sua estrutura em Ibaretama, ou a atividade agroindustrial daqui será extinta por inviabilidade”, protesta o empresário, que está levando a questão para uma tomada deposição por parte das federações da Indústria (Fiec) e da Agrcultura (Faec).

UNIFOR CHEGA AO IGUATEMI

Boa novidade: o Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Unifor – Universidade de Fortaleza, instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz – celebrou parceria com o Shopping Center Iguatemi.

As duas partes assinaram um Acordo de Cooperação Técnica que valerá até 31 de dezembro deste ano. Por meio dele, os professores e especialistas do Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade (EGES) da Unifor levantarão os problemas relacionados à gestão e às vendas das lojas do shopping, principalmente as dos pequenos empreendedores, encaminhando soluções.

O professor Rogério Nicolau, coordenador do EGES, explica que essa parceria tem o objetivo de levar aos lojistas do Iguatemi informações e análises que serão úteis, principalmente neste período de pandemia, incrementando a competitividade e agregando às atividades noções de marketing e de finanças.

ARENINHAS E OS CLUBES DE FUTEBOL

Para que servem as areninhas – quadras de futebol, com grama sintética, instaladas em mil cantos do Ceará? Para divertimento da juventude dos bairros das cidades onde são construídas?

A resposta mais simples será: “Para o desenvolvimento do esporte entre os adolescentes e os jovens”.

Mas o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, um sociólogo, enxerga nessa experiência algo muito mais importante, além do aspecto social.

Na sua opinião, o governo do Estado e o do município de Fortaleza devem juntar-se para transformar o projeto social das areninhas em algo que pode agregar, também, os grandes clubes de futebol do Estado – o Ceará e o Fortaleza.

De acordo com Élcio Batista, uma areninha poderá transforar-se numa escola de base dos dois maiores clubes do futebol cearense, fornecendo-lhes mão de obra qualificada, ou seja, jogadores.

Tanto o Ceará quanto o Fortaleza estão dispostos a engajar-se nesse projeto, que, ao mesmo tempo, criará um núcleo de formação de profissionais do futebol e estimulará os jovens da capital do Estado e de suas cidades do interior a buscarem nesse esporte uma opção de emprego.

A ideia é excelente, faltando agora, para a sua concretização, que o Ceará e o Fortaleza tomem a iniciativa de procurar a parceria com o Estado para a implementação desse sonho, que é o mesmo que habita o coração e a mente de jovens de todo o mundo.

ARQUITETURA: FORTALEZA SEGUE A TENDÊNCIA

Fortaleza é, no Nordeste, a cidade que mais inovação tem inserido nos seus projetos de arquitetura urbana.

Hoje, o mais importante nesses projetos é a inserção dos edifícios residenciais ou comerciais na atividade das cidades.

Um prédio comercial, por exemplo, deve integrar-se à vida da cidade e dos seus habitantes. É assim: você trabalha no 18º andar e almoça no térreo, onde estão instalados e em operação vários restaurantes, bares ou pizzarias, o que torna mais fácil a vida das pessoas. Tudo isso sem muros, mas cercado de áreas verdes.

Fortaleza já tem edifícios assim, mas são muito poucos, contam-se nos dedos. Esta, porém, é a tendência da arquitetura moderna.