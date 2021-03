Ceará exportará óleos essenciais aromáticos para EUA

Mais um produto criado e desenvolvido no Ceará, e por cearenses, será incluído, nos próximos dias, na pauta de exportações do Estado: óleos essenciais.

São substâncias extraídas de plantas aromáticas formadas por compostos químicos com propriedades antioxidantes, antissépticos e repelentes, como informa o ecoomista Fabiano Mapurunga, diretor da Agropaulo, uma empresa do grupo Telles, cujo controlador é agroindustrial Everardo Telles.

Mapurunga anunciou nesta sexta-feira, falando a esta coluna, que as primeiras exportações serão feitas para os Estados Unidos, onde o mercado consumidor é ávido por esse tipo de produto.

A empresa, que tem fazenda de produção no interior de Jaguaruana e fábrica localizada na sede municipal, já produz 10 tipos de óleos essenciais, entre os quais Alecrim Pimenta, Capim Pimenta, Hortelã do Campo e Cintronela, comercializados por redes de farmácias.

“Todos os nossos produtos, incluindo os que serão exportados para o exterior, são 100% orgânicos e fabricados segundo as exigências da legislação e os padrões estabelecidos pelos órgãos reguladores”, informa Fabiano Mapurunga.



O cultivo das plantas – executada em uma área de 50 hectares que será dobrada em um ano – começou em 2019; no ano seguinte, teve início a produção industrial dos óleos, cujas características químicas são as seguintes: eles são solúveis em etanol, voláteis, insolúveis em água, não possuem ácidos graxos – diferentemente dos óleos vegetais – e têm baixa viscosidade.

A Agropaulo – que na sua unidade de Jaguaruana emprega químicos, técnicos químicos, agrônomos, técnicos agrícolas, além de pessoal administrativo – tem sua própria marca, a Natessential, que é a mesma que batizará os óleos essenciais que estão sendo vendidos para o mercado externo.