Ceará exporta camarão de Coreaú para os Estados Unidos

Produtores de camarão da Costa Negra, na geografia do município de Coreaú, no Litoral Oeste do Ceará, começaram a exportar seu produto para os Estados Unidos.

Está programada para os próximos dois meses a exportação de seis contêineres, cada um com 18 toneladas de produto acabado.

O jovem empresário Rubens Sales, cuja empresa lidera esse esforço de exportação, informa que serão exportadas para o mercado norte-americano 216 toneladas de camarão “in natura”, inteiro, descascado e sem vísceras.

De acordo com ele, “o que mais encantou o importador norte-americano nas negociações com sua empresa foram a coloração (mais avermelhada) e a textura do camarão do Acaraú, qualidade superior ao que é produzido nos países asiáticos”, como ele disse à coluna.

O camarão cearense da Costa Negra está sendo exportados para os Estados Unidos com a marca “Sabores da Costa”.