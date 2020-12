Ceará abriu 82 mil novas empresas em 2020, diz a Jucec

Informa a Junta Comercial do Ceará, organismo vinculado à Secretaria do Desengolvimento Econômico e Trabalho do Governo do Estado:

O número de novas empresas registradas no Ceará, de janeiro a novembro deste ano, alcançou 82.079.

O saldo, obtido por meio da redução do número de aberturas do de fechamentos, foi de 56.901 neste ano, contra 50.701 em 2019, o que corresponde a um crescimento de mais de 18% no saldo de novas empresas abertas.

Os Micro Empreendedores individuais (MEI) somaram 69.426 registros de abertura de novas empresas.

Em relação ao fechamento, os MEIs totalizaram 15.519 registros até novembro deste ano. Em 2019, foram fechadas 19.529 no mesmo período, o que corresponde a uma redução de 25%.

O setor de serviços destacou-se, com o registro de 6.638 novas empresas abertas. O comércio varejista de artigos de vestuário, o de mercadorias em geral e o de promoção de vendas abriram, respectivamente, 5.585, 2.609 e 2.579 novas empresas.

Em relação aos municípios, os que mais abriram empresas neste ano foram o de Fortaleza, com 40.677, o de Caucaia e o de Juazeiro do Norte, que registraram a abertura de 3.569 e 2.700 novos negócios, respectivamente.