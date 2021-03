Castanhão poderá ter em uma semana 800 milhões de m³ de água

Estão passando, nesta quarta-feira, sobre a barragem do rio Salgado, diante da cidade de Icó, 240 m³/s (metros cúbicos por segundo), ou seja, 10 vezes mais do que o volume de água que o rio São Francisco, em Cabrobó (PE) libera para os canais Norte e Leste do Projeto São Francisco de Integração de Bacias.

Uma fonte da Secretaria de Recursos Hídricos disse hoje a esta coluna que, mantida essa vazão, o que é possível pelas previsões da Funceme que indicam mais chuvas sobre a região do Cariri, onde estão as nascentes do Salgado, o açude Castanhão poderá ganhar, em apenas uma semana, uma recarga de 100 milhões de m³.

Outra boa notícia obtida da mesma fonte é que o volume de água bombeado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional desde a Estação Elevatória nº 3, em Salgueiro (PE) para a barragem do Jati e desta para o Cinturão das Águas do Ceará (CAC) é de pouco mais de 10 m³/s.

É o mesmo volume que o CAC despeja no Riacho Seco, pelo qual chega ao Rio Salgado.

“É uma gratíssima surpresa essa vazão que estamos observando no rio Salgado e que começa a chegar ao Castanhão”, adiantou a mesma fonte.

Hoje, o Castanhão acumula 695 milhões de m³ de água, mas é provável que, continuando as chuvas no Sul do Estado e a vazão do Rio Salgado, o maior reservatório do Ceará alcance o volume de 800 milhões de m³ em uma semana.

“Isto assegurará, sem problema, o abastecimento de Fortaleza e de sua Região Metropolitana.

O Orós, por sua vez, poderá liberar 2 m³/s para o Castanhão, que, por seu tempo, liberaria o mesmo volume para garantir as atividades da agricultura irrigada no Baixo Jaguaribe, principalmente na Chapada do Apodi, um polo de agricultra empresarial em franco progresso.