Casa dos Ventos, de Mário Araripe, vende energia eólica para Energisa

Líder em investimento em energias renováveis no Brasil, a Casa dos Ventos, controlada pelo empresário cearense Mário Araripe, celebrou contrato de compra e venda de energia com a Energisa Comercializadora, do Grupo Energisa, maior companhia privada de capital nacional do setor elétrico brasileiro.



O acordo, com duração de 15 anos, prevê o fornecimento de energia a partir de 2023, com o que se ampliará a participação de energias renováveis no portfólio da Comercializadora.

O contrato encerra a rodada de comercialização da energia referente à primeira fase do Complexo Eólico Rio do Vento, em implantação no vizinho Rio Grande do Norte, que entrará em operação no segundo semestre deste ano, com 504 MW de capacidade instalada.

A segunda etapa terá potência adicional de 534 MW e já vem sendo transacionada.

“Temos novos acordos em etapa avançada de negociação para a próxima fase do Rio do Vento e para o complexo Babilônia Sul, na Bahia. Esperamos concluir a venda de 100% da energia desses parques nos próximos meses, enquanto também iniciamos a estruturação de novos projetos dedicados ao mercado livre”, diz Lucas Araripe, filho de Mário Araripe e diretor de Novos Negócios da Casa dos Ventos.

Após a conclusão das duas fases, Rio do Vento será o maior complexo de geração de energia eólica na América Latina, além de ser maior do que qualquer outro complexo eólico em operação hoje no mundo, segundo revela Lucas Araripe.



“Isso prova a competitividade da fonte eólica no Brasil e o anseio crescente de consumidores por um suprimento sustentável”, ele afirma.

O Mercado Livre de Energia é uma oportunidade para as empresas que querem zerar ou diminuir suas emissões de carbono, pois permite que o consumidor escolha a fonte da energia que vai consumir.



Por outro lado, essa compra reforça a estratégia da Energisa Comercializadora de ampliar as opções de energia limpa, renovável e inclusiva para seus clientes.

“O acordo com a Casa dos Ventos está alinhado com o objetivo da Energisa Comercializadora de atender às necessidades dos clientes com soluções de fontes de energia diversificadas e competitivas, unindo conveniência, simplicidade e economia. Nossa experiência em atendimento ao cliente, capacidade financeira e abrangência nacional têm se mostrado um grande diferencial para atrair boas parcerias como essa. Além de ajudar nossos clientes a crescerem através do consumo consciente de energia, queremos incentivar o crescimento da matriz energética renovável, alinhado com a agenda ESG no país”, comenta Pedro Vidal, Diretor Presidente da Energisa Comercializadora.