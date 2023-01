Carne e queijo de cabra são atrações de hoje no Parque de Exposições

Hoje, sábado, é um dia especial para os que apreciam produtos da caprinocultura. Juntaram-se a Associação dos Criadores de Caprinos Leiteiros do Ceará (Caprileice), o Clube do Berro, a Associação dos Produtores de Derivados Caprinos do Ceará (Apromurce) e a Associação dos Criadores de Caprinos (ACC) para promover hoje, a partir das 14 horas, uma programação técnica com palestras e, em seguida, uma degustação de tudo o que vem dos caprinos – da carne ao queijo.

O evento será realizado no Parque de Exposições Governador CésarCals, na Avenida Bezerra de Menezes.

Às 14 horas, a programação será iniciada com uma palestra que abordará o tema “Nossos Produtos e o mercado público e privado”.

Haverá, depois, uma reunião das entidades que congregam os produtores de caprinos, cujos problemas e reivindicações serão debatidos.

Finalizando, haverá a venda e a degustação de produtos de origem caprina, incluindo o queijo de cabra, que é produzido e comercializado por vários pequenos produtores do estado.

O queijo de cabra é hoje uma especiaria que avança sobre o mercado consumidor cearense, que se tornou exigente, razão pela qual só os de boa qualidade chegam às gôndolas dos supermercados.

Mas as próprias associações dos caprinocultores cuidam de orientá-los a melhorar a qualidade dos seus produtos, que devem ter o selo de inspeção sanitária emitidos pelos organismos competentes.