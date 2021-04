Camilo põe Célio Fernando na Secretaria da Pós Pandemia

Será o economista Célio Fernando que dirigirá a Secretaria Executiva de Modernização e Inovação para a Pós Pandemia que o governador Camilo Santana criará nos próximos dias.

A informação foi confirmada pelo jornalista Chagas Vieira, secretário da Casa Civil do Governo do Estado, no âmbito de cuja estrutura atuarão o novo organismo e seu titular.

Para assumir o cargo, Célio Fernando já cumpriu uma das exigências da Lei: deixou a direção de sua empresa de consultoria – a BFA Assessoria em Finanças e Negócios.

A intenção de Camilo Santana é concentrar nessa Secretaria Executiva as tarefas de articulação do Palácio da Abolição com as entidades empresariais, buscando rápidas e eficientes soluções que permitam a retomada das atividades econômicas, incluindo as que mais sofrem os efeitos sociais e econômicos da pandemia da Covid-19.

O governador deseja – na opinião do próprio Célio Fernando, que conversou com esta coluna – dar partida “a uma nova fase de sua administração, que será voltada para o enfrentamento dos desafios pós pandemia”.

Célio Fernando e o governador Camilo Santana entendem que houve, desde o início deste período pandêmico, uma mudança radical na vida das pessoas, cujos hábitos – incluindo os de comprar, de trabalhar em casa e de orar a Deus – passaram a ser feitos pelo modo virtual.

Na conversa com esta coluna, Célio Fernando também dstacou o desejo do governador de preparar sua gestão e, também, o setor produtivo do Ceará para o novo tempo que surgirá imediatamente após o fim do período crítico da pandemia, que, pelas últimas informações, mostra, pelo menos no Ceará, uma tendência de queda.



A Secretaria Executiva de Modernização e Inovação está sendo criada para planejar e, ao mesmo tempo, executar um plano de reaceleração do crescimento da economia estadual, e ao seu primeiro titular caberá a missão de juntar todos os atores interessados nessa nova economia pós Covid.

Indagado se a Secretaria Executiva de Modernização não estaria abrigada em ambiente estranho, tendo em vista que existe uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) cujos objetivos estão mais adequados ao que pretende o governador, o secretário a Casa Civil, Chagas Vieira, deu esta explicação:

“A Casa Civil atua junto a todas as ecretarias, como extensão do gabinete do governador. Essa secretaria executiva estará interagindo com todas as secretarias e com seus projetos, principalmente Sedet, Saúde e Seplag, acompanhando e apoiando suas ações”.

Célio Fernando, por sua vez, disse à coluna que está pronto para assumir suas tarefas na novíssima Secretaria Executiva de Modernização – cujo decreto de criação será publicado hoje ou amanhã no Diário Oficial do Estado.

ACREDITE: A JUSTIÇA REVOGA PRISÃO DE EDUARDO CUNHA

Segue o Poder Judiciário a surpreender o Brasil e os brasileiros.

Ontem, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, decidiu revogar a prisão preventiva decretada pela 13ª Vara Federal, de Curitiba, contra Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, condenado pelo ex-juiz Sérgio Moro por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

É mais um dos grandes personagens da política e do empresariado brasileiros que, mesmo acusados e condenados pelos mesmos crimes, estão recebendo da Justiça o prêmio da liberdade.

Esta coluna já disse e o repete agora: mais dias, menos dias, toda a seleção de craques da corrupção, investigada e presa pela Operação Lava Jato e julgada e condenada pela Justiça Federal em Curitiba, estará em liberdade e movendo processos contra o Estado, exigindo dele uma milionária indenização por danos morais e pelos prejuízos que sofreu por causa do tempo em que seus integrantes estiveram na cadeia.

Há 15 dias, quando o STF julgava a nulidade das sentenças condenatórias contra o ex-presidente Lula, o próprio ministro do Supremo, Gilmar Mendes, admitiu que essa indenização deveria ser requerida pelos que se sentirem vítimas de um “juiz parcial”, referindo-se a Sérgio Moro.

CONGRESSO SÓ VÊ CPI E NÃO ENXERGA AS CRISES

De olhos abertos e voltados unicamente para a CPI da Covid-19, deputados e senadores parecem não enxergar as outras crises que castigam o país – a econômica, que já fechou milhares de empregos, e a social que, por consequência daquela, mantém sem emprego 14,3 milhões de pessoas.

O setor da economia nacional que prossegue funcionando normalmente, mantendo e até ampliando seus empregos, é o da agropecuária, responsável pelo superávit da balança comercial.

Essas crises têm reflexos diretos aqui no Ceará, onde até o setor primário da economia emite sinais de alerta: por falta de chuvas, reduzir-se-á, no segundo semestre, a oferta de alimento para o rebanho bovino leiteiro.

Por esta época do ano, se a pluviometria tivesse sido pelo menos na média histórica, a produção de sorgo em sequeiro (sem irrigação, só com água da chuva) estaria na fase da colheita e da silagem, garantindo assim o alimento do gado no segundo semestre.

Fontes da agropecuária garantem a esta coluna que a produção leiteira será mantida, mas a de seus derivados, entre eles o queijo (de coalho, principalmente) e o requeijão, por exemplo, sofrerá redução por falta da matéria prima.

Na área empresarial do agronegócio, já se comenta que, no segundo semestre, poderá haver desabastecimento em algumas cadeias produtivas, caso se confirme redução da produção de leite. Se esta hipótese ocorrer, haverá inflação nos preços dos produtos agrícolas e pecuários.

A coluna ouviu fontes cearenses do agronegócio, que descartaram problemas no abastecimento de leite, e disseram que, neste momento, a indústria sustenta altos estoques, embora com margem muito baixa.

Mas as mesmas fontes admitiram que os problemas atingirão os derivados do leite. Como a matéria prima tenderá a ficar mais cara no segundo semestre, o consumidor, com queda de renda, dispensará seus derivados por um tempo.

Surgiu a ideia de pedir ao governo do Estado, por meio de sua Secretaria do Desenvolvimento Econômico, a elaboração de um plano que possa acudir, preferencialmente, o pequeno produtor de leite, oferecendo-lhe apoio para a obtenção de crédito para o custeio. Esse apoio será indispensável no segundo semestre.

Mas não é só na agropecuária que surgem sinais de preocupação. Na indústria ceramista, por exemplo, há problemas de falta de insumos.



VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA COMEÇARÁ NO DIA 3 DE MAIO

Informa Amorim Sobreira, diretor de Inspeção e Fiscalização da Agência de Defesa da Agropecuária (Adagri) do Ceará:

Na próxima segunda-feira, 3 de maio, começará mais uma campanha de vacinação contra a febre aftosa. Ela se estenderá até o dia 1 de junho.

Sobreira chama a atenção dos criadores cearenses de bovinos, bubalinos e equinos: tão importante quando a vacinação é a declaração da vacina, que deve ser feita, presencialmente, em qualquer um dos 40 escritórios da Adagri ou nas instituições parceiras, como a Faec, a Fetraece, a Ematerce e as secretarias municipais de agricultura conveniadas.

Se o criador quiser, poderá fazer a declaração no modo online pelo endereço eletrônico www.adagri.ce.gov.br

ECONOMISTAS MANTÊM PESSIMISMO COM ECONOMIA

Saiu o resultado, já esperado, de mais uma pesquisa bimensal sobre o Índice de Expectativa dos Especialistas em Economia sobre o cenário econômico brasileiro.

A pesquisa é produto da parceria do Conselho Regional de Economia (Corecon-Ceará) com a Federação do Comércio do Ceará (Fecomércio).

De acordo com a pesquisa, a expectativa é de pessimismo. Ou seja, nada mudou.

RICARDO PARENTE DEIXA PRESIDÊNCIA DA AECIPP

Depois de cumprir dois mandatos, Ricardo Parente, diretor de Relações Institucionais da CSP, está deixando a presidência da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP).

Sob sua liderança, a entidade – fundada em setembro de 2015 – mobilizou as empresas associadas para um trabalho social voltado para as comunidades carentes do entorno do Complexo, que ocupa a geografia dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante.

Ainda não há sinais de quem será o substituto de Ricardo Parente.

COM “HOME OFFICE” E ISOLAMENTO, PARA QUE CARRO?

Um profissional liberal, há um ano e dois meses em “home office”, descobriu que, durante esse período, gastou praticamente nada com a manutenção do seu automóvel modelo 2013 -- gasolina, bateria, pneu, arcondicionado, oficina mecânica.

O gasto que teve e segue enfrentando são os do IPVA, e do seguro, que são altos.

E decidiu vender o veículo, que segue anunciado numa plataforma de compra e venda na internet.

“Pagarei as contas com o produto da venda. E o resto pagarei depois”, disse ele à coluna.

A coluna apurou que muita gente está tomando o mesmo caminho.



PREÇO DA CARNE DE PORCO E DE FRANGO VAI SUBIR

Anote aí! Os preços da carne suína e de aves deverão subir nas próximas semanas.

O preço da soja e do milho – insumos obrigatórios na ração animal – está nas alturas no mercado internacional. Além disso, há estiagem nas áreas de produção no Cetro Oeste, e esses custos serão repassados para o consumidor, naturalmente.

O produtor brasileiro prefere exportar soja e milho, em dólar, do que vender em real, e a preço menor, no mercado interno.

A carne suína e a carne de frango são dois produtos que ainda tem o consumidor brasileiro para alimentar-se, porque a carne bovina, infelizmente, virou artigo de luxo de tão caro que está.

SEFAZ FARÁ LEILÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS

Para o advogado tributarista Carlos Cintra, a Secretaria da Fazenda do Ceará acerta ao decidir promover um leilão para o aproveitamento de créditos de ICMS acumulados em decorrência de operações de exportação.

“Leilão pode não ser a melhor opção, mas este assunto sempre incomodou muito os exportadores. Com esta salutar sinalização, espera-se que o setor encontre solução para os créditos de ICMS até então represados”, disse Cintra à coluna.

O Edital com as regras do leilão será divulgado pela Sefaz-Ceará nos próximos dias.

RECEITA INOVA NA FISCALIZAÇÃO NOS PORTOS CEARENSES

Centro de excelência do serviço público, a Receita Federal do Brasil, por meio de sua Superintendência Regional da 3ª Região, com sede em Fortaleza, está anunciando uma novidade que acelerará os processos aduaneiros de importação e ainda reduzirá custos portuários.

Trata-se do Despacho sobre Águas (DAS), que fará a fiscalização das mercadorias durante a viagem do navio, antes de ele atracar em qualquer um dos dois portos cearenses – Pecém e o Mucuripe.

Como esta coluna divulgou ontem, à tarde, com absoluta exclusividade, as informações sobre as mercadorias importadas serão transmitidas, por via eletrônica, para a Receita com o navio ainda no mar, viajando. Isso permitirá que, na maioria das vezes, a mercadoria estará liberada para o importador antes de o navio atracar.

Para que tudo saia à perfeição, foi promovido recentemente um encontro virtual que reuniu os agentes públicos e privados envolvidos, quando foram acertados detalhes operacionais no porto do Pecém. Em maio, será oferecido um treinamento prático e gratuito para esses agentes, promovido pela Receita.

STF INVADE O EXECUTIVO E MANDA IBGE FAZER O CENSO

Decidiu, monocraticamente, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal interferir em assuntos do Poder Executivo.

Ontem, o ministro Marco Aurélio Mello determinou que o governo garanta os recursos, da ordem de R$ 2,8 bilhões, para a realização do Censo Demográfico previsto para este ano e cancelado pelo corte das dotações destinadas ao IBGE para fazer a pesquisa, que é essencial para políticas públicas e investimentos privados.

Surge a pergunta: de onde virá o dinheiro para bancar o Censo?

Os deputados e senadores preferiram fazer cortes nas dotações dos ministérios para garantir as emendas parlamentares, por meio das quais asseguram verbas para obras – quase 100% delas de pequeno porte – nos municípios que são sua base eleitoral.



Vale lembrar que, no próximo ano, haverá eleição para a renovação de toda a Câmara dos Deputados (513 cadeiras) e de um terço dos senadores.



Eis mais um problema a merecer solução do presidente Bolsonaro e de seu ministro da Economia, Paulo Guedes. E tudo o que ambos não querem, neste momento, é briga com o Congresso Nacional.

INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA ABRE MAIS EMPREGOS

Boa notícia! A indústria eletroeletrônica abriu 2.285 postos de trabalho no mês de março, totalizando 259,3 mil trabalhadores, conforme dados da Abinee, com base em informações do Novo Caged.

Foi a terceira elevação consecutiva no nível de emprego do setor, acumulando incremento de 11,2 mil vagas de trabalho no primeiro trimestre de 2021, ao comparar com dezembro do ano passado (248,1 mil).

O presidente da Abinee, Humberto Barbato, ressalta que, com exceção do mês de dezembro de 2020, o nível de emprego da indústria eletroeletrônica vem aumentando desde junho do ano passado.