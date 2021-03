Camilo pede e Comitê do Simples Nacional adia cobranças do ICMS

A pedido do governador do Ceará, Camilo Santana, o Comitê Gestor do Simples Nacional adiou os prazos de pagamento do ICMS dos meses de março, abril e maio.

Sobre o assunto, a Secretaria da Fazenda do Ceará acaba de distribuir a seguinte nota:

"O Comitê Gestor do Simples Nacional acatou, nesta quarta-feira (24/3), o pedido do Governo do Ceará para adiar os prazos de pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), referentes aos meses de março, abril e maio, de empresas inscritas no Simples Nacional. A medida busca amenizar o impacto econômico causado pelo agravamento da pandemia de Covid-19.

"Com a prorrogação, os impostos apurados em março, que venceriam em abril, poderão ser pagos em duas parcelas, com vencimentos em 20 de julho e 20 de agosto. O ICMS relativo às movimentações de abril, com data de vencimento original em maio, também poderá ser quitado em duas vezes, com o primeiro pagamento em 20 de setembro e o segundo em 20 de outubro. Seguindo a mesma dinâmica, o pagamento do tributo referente a maio, que venceria em junho, fica adiado para 22 de novembro e 20 de dezembro. Caso o contribuinte não queira parcelar, o sistema do Simples Nacional permite o pagamento integral.

“É mais uma demonstração da sensibilidade do Governo do Ceará, atento às mais de 90% das empresas do nosso Estado que são optantes pelo Simples Nacional, diante da grave situação que todos nós enfrentamos hoje no nosso país”, disse a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba.

O adiamento vale também para o Imposto Sobre Serviços (ISS) e tributos federais.