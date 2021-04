Camilo criará Secretaria Executiva para Pós Pandemia

Alegre com as boas notícias sobre a redução do número de novos casos da Covid-19 no Ceará, principalmente na Região Metropolitana de Fortaleza, o governador Camilo Santana volta sua atenção para o que membros de sua equipe já chama de período pós pandemia.

Para isso, está sendo criada a Secretaria Executiva de Modernização e Inovação, que será abrigada e atuará na estrutura na Casa Civil do Governo do Estado, chefiada pelo jornalista Chagas Neto.

O governador vai concentrar nessa secretaria as tarefas de articulação do Palácio da Abolição com as entidades empresariais, buscando rápidas e eficientes soluções que permitam a retomada das atividades econômicas que mais têm sofrido os efeitos sociais e econômicos da pandemia.

Uma fonte do governo informou que, neste momento, Camilo Santana conversa com um executivo com experiência na gestão pública e privada, que conheça e tenha interação com os principais líderes do empresariado cearense e, de quebra, entenda os meandros da economia estadual.



Esse executivo deverá ser convidado para a nova função, de acordo com a mesma fonte, na opinião da qual o governador está vivamente interessado em dar partida “a uma nova fase de sua administração, que será voltada para o enfrentamento dos desafios pós pandemia”.

Entende o governador Camilo Santana que houve, desde o início deste período pandêmico, uma mudança radical na vida das pessoas, cujos hábitos – incluindo os de comprar, de trabalhar em casa e de orar a Deus – passaram a ser feitos pelo modo virtual.

Deseja o governador preparar a sua gestão e, também, o setor produtivo do Ceará para o novo tempo que surgirá imediatamente após o fim do período crítico da pandemia, que, pelas últimas informações, mostra, pelo menos no Ceará, uma tendência de queda.

A Secretaria Executiva de Modernização e Inovação está sendo criada para planejar e, ao mesmo tempo, executar um plano de reaceleração do crescimento da economia estadual, e ao seu primeiro titular caberá a missão de juntar todos os atores interessados nessa nova economia pós Covid.