Camilo anuncia mais 30 leitos para Covid em UPA de Messejana

Em mensagem postada nas redes sociais, o governador Camilo Santana anunciou na tarde deste domingo que entregou ontem a Unidade de Campanha da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro de Messejana, com 30 leitos destinados, exclusivamente, ao atendimento de pacientes com Covid.

Esse reforço otimizará o atendimento da rede pública de saúde em Fortaleza.

Na sua mensagem, Camilo Santana fez questão de agradecer, “em nome do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, às empresas que têm se unido ao poder público neste momento difícil de enfrentamento da pandemia”.

Essa ajuda dos empresários, coordenada pela Fiec, contribuiu, de acordo com o governador, na montagem da estrutura de campanha da UPA de Messejana e de mais 60 leitos que serão sendo instalados e operados pelo Governo do Estado.

O governador Camilo Santana citou a colaboração das empresas Três Corações, Aeris, Têxtil Bezerra de Menezes, BSpar, da Família Pinheiro (do Grupo Hapvida) e do empresário Igor Queiroz Barroso.

Camilo encerra assim a sua mensagem: “Juntos, vamos superar este momento difícil”.