Caixa tem lucro recorde de R$ 6,3 bi no 2º trimestre

Foram divulgados na manhã desta quinta-feira os resultados do balanço financeiro da Caia Econômica Federal relativo ao segundo trimestre deste ano (2T21) e, também, ao primeiro semestre (1S21).

Os destaques do balanço são os seguintes:

Lucro Líquido de R$ 6,3 bilhões no 2T21, aumento de 144,7% sobre o 2T20;



Lucro Líquido de R$ 6,3 bilhões no 2T21, maior lucro no segundo trimestre de toda série histórica do banco;



Lucro Líquido de R$ 10,8 bilhões no 1S21, aumento de 93,4% sobre o 1S20;



Lucro Líquido de R$ 10,8 bilhões no 1S21 é o maior lucro no primeiro semestre de toda série histórica do banco;



Saldo de R$ 816,3 bilhões na carteira de crédito total, crescimento de 13,4% sobre o 2T20;



Crescimento de 101,3% em contratações de crédito imobiliário SBPE em relação ao 1S20, totalizando R$ 37,4 bilhões;



Aumento de 79,5% no volume de contratações Agro, comparado ao 1S20, com + R$ 5,8 bilhões contratados;



Contratação de R$ 17,6 bilhões em crédito consignado no 2T21, crescimento de 35,9% sobre o 1T21, a maior contratação de um segundo trimestre dos últimos 10 anos nessa modalidade;



Saldo em poupança de R$ 371,4 bilhões, evolução de 2,1% em 12 meses;



Despesas de Pessoal com redução de 0,6% em 12 meses;



Entrada no mercado de adquirência com a maquininha CAIXA Pagamentos em todo o território nacional;



Aumento de participação acionária da CAIXA Cartões no capital social da Elo Serviços S.A., de 36,9% para 41,4%, com aprovação sem restrição pelo CADE;



CAIXA Asset é a 4ª maior administradora de recursos, com R$ 694,0 bilhões sob gestão;



Economia estimada de R$ 333,6 milhões no triênio 2019-2021, com a devolução de 133 imóveis administrativos até JUN/21;



Devolução dos imóveis atualizada a Valor Presente Líquido (VPL) representa uma economia de R$ 6 bilhões, considerando a perpetuidade dos contratos;



Projeção de redução de R$ 236,3 milhões com a renegociação em curso dos valores de aluguéis;



Renegociação dos aluguéis atualizado a Valor Presente Líquido (VPL) representa uma economia de R$ 4,2 bilhões, considerando a perpetuidade dos contratos;