Brasil não cresce sem reformas, diz Macedo

Para o economista cearense Alcântara Macedo, um requisitado consultor e fomentador de negócios (foi ele que trouxe para cá a Silat - Siderúrgica Latino Americana, recentemente comprada pela Gerdau), a pandemia do coronavírus foi "um freio de arrumação que desestruturou a produção, elevou os custos governamentais e provocou uma queda do PIB brasileiro em torno de 4,5%, um desemprego de 14% e, consequentemente, a redução da demanda agregada, o que fez desaparecer milhares de empresas". Mais direto e duro no diagnóstico, impossível. Ele, porém, enxerga na crise algumas lições, que, se bem exploradas, serão positivas. Macedo vê boas perspectivas: "O Brasil tem a maior reserva cambial da América Latina (US$ 354 bilhões), parte da qual poderá ser usada em investimento em infraestruturas; tem um agronegócio competitivo e em linha com a melhor tecnologia, o que pode atrair grandes investimentos; dispõe de um mercado de 212 milhões de consumidores, abaixo apenas do norte-americano; e tem matérias-primas importantes". O que falta então? Alcântara Macedo responde: "Que o Legislativo aprove e o Executivo implemente as reformas tributária, fiscal, administrativa e política, acompanhadas de um programa de atração de investimentos com fundamentos liberais e um marco regulatório que ofereça ao investidor segurança jurídica. E que, por fim, tudo isso tenha um compromisso social". A questão da segurança jurídica - é a opinião desta coluna - terá de ser combinada com os russos do STF. Para terminar: Alcântara Macedo anuncia que terá, em janeiro, "duas conferências com investidores estrangeiros interessados em investir no Brasil".

Banana

Atenção! A "Sigatoka Amarela", praga que ameaça a bananicultura do mundo, multiplica sua ação destruidora quando encontra umidade. Como se aproxima a estação das chuvas, o pior deverá acontecer se o Governo do Estado e seus poderes Legislativo e Judiciário não tomarem uma providência legal que torne sem efeito a Lei estadual que proibiu a pulverização aérea das culturas agrícolas. "Teremos um Ano Novo com sigatok", diz um grande e decepcionado bananicultor, cuja empresa dá emprego estável a centenas de pessoas.

Entre 1 e 25 deste mês, empresas de pequeno e médio portes aumentaram em 220% o seu faturamento com vendas pela internet. Elas saíram de R$41 milhões em igual período de 2019 para mais de R$132 milhões em 2020, diz a Nuvemshop, plataforma líder na América Latina em e-commerce e com foco nas PMES.

Ainda não publicado o edital de licitação para as obras de construção do Ramal do Apodi, penúltima etapa do Projeto S. Francisco de Integração de Bacias. O ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, acenara com a possibilidade de publicá-lo ainda neste fim de ano, porém até ontem isso não havia acontecido.