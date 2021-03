Brasil de hoje: Forças Armadas rejeitam projetos totalitários

Duas declarações do presidente Jair Bolsonaro que puseram de pé a orelha de quem viveu o 31 de março de 1964 - exatamente há 57 anos.



A primeira foi feita no dia 18 de janeiro deste ano nos seguintes termos:



"Quem decide se um povo vai viver numa democracia ou numa ditadura são as suas Forças Armadas. Não tem ditadura onde as Forças Armadas não apoiam. No Brasil, temos liberdade ainda. Se nós não reconhecermos o valor desses homens e mulheres que estão lá, tudo pode mudar".



A segunda declaração, no último dia 19, foi pronunciada no modo possessivo:

"Não vou decretar lockdown, e meu Exército não vai obrigar o povo a ficar em casa".



Faria sentido a opinião presidencial, se, subliminarmente, não contivesse o vírus da sublevação contra a Constituição.

Bolsonaro reclamava que seu ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, afastado do cargo segunda-feira, 29, e os comandantes militares, substituídos no dia seguinte, não rebatiam as críticas da oposição, permanecendo silentes como se eles não fossem integrantes do governo.

Sim, o ministro da Defesa é membro do governo. As Forças Aramadas, porém, são instituições do Estado e como tal devem e estão a comportar-se.



Os problemas políticos, as dificuldades erguidas pela oposição, a crítica severa da imprensa e as manifestações públicas de organizações da sociedade, tudo isso são questões próprias da democracia que devem ser superadas por arranjos institucionais que só a política resolve ou deixa de resolver.

A superação desta crise terá de ser feita pelos instrumentos próprios da democracia.

Outra alternativa, qualquer que seja ela, ferirá o princípio democrático, atingirá o Estado de Direito e sepultará as liberdades - e aí nascerá a ditadura, e ninguém quer que retornemos aos idos de 1964.

É necessário que se repita: o Exército, a Marinha e a Aeronáutica - as Forças Armadas - são instituições do Estado e não do governo.



Se na cabeça de Bolsonaro há em gestação um projeto semelhante ao do falecido coronel Hugo Chaves, que fez da rica e democrática Venezuela uma pobre, faminta, infeliz e lamentável ditadura, esse projeto não prosperará porque as Forças Armadas e a população o rejeitarão.

Isto vale também, na mesma intensidade, para quem, na extrema esquerda, tem ou pretende ter sonhos assemelhados.

Ontem, em nome do novo ministro da Defesa, general Braga Neto, seu colega das Comunicações, Fábio Faria, disse à imprensa que as Forças Armadas continuarão fiéis à Constituição.



O general Santos Cruz, que já foi ministro de Bolsonaro, que o exonerou, manifestou-se também, repetindo o mesmo discurso: as Forças Armadas têm um único compromisso – com a Constituição e a democracia.

Se o desejo de reeleição do presidente Bolsonaro coincidir com o da maioria do eleitorado, as urnas eletrônicas de outubro de 2020 o revelarão.



A eleição é o evento periódico que, mobilizando a Nação e seu povo, coroa o regime democrático.

Esperemo-la, então.

Em tempo: durante o dia de hoje, deverão ser divulgados os nomes dos novos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Se for mantida a tradição, serão nomeados os oficiais mais antgos de cada corporação.

BRASIL NÃO É UM PAÍS PARA AMADORES

Este país não é para amadores. Em fevereiro, foram criados 401.639 novos empregos formais, isto é, com carteira assinada.

Foi o melhor resultado para o mês, em 29 anos.

Agora, o espanto: esse resultado é mais do que o dobro registrado no mesmo mês de janeiro de 2020, quando não havia pandemia, ou seja, quando a atividade econômica funcionava normalmente.

Tudo acima das expectativas do mercado de trabalho.

O que atrapalha o Brasil são os maus políticos do Congresso Nacional que, em vez de aprovarem as reformas e projetos-de-lei de interesse da Nação, preferem tratar dos seus próprios interesses. Infelizmente.

Exemplo: eles colocaram vários jabutis na árvore do Orçamento Geral da União, que, se for executado, levará o presidente da República a várias pedaladas que redundarão no seu “impeachment”.

FRUTAS: BRASIL PRODUZ MUITO, EXPORTA POUCO

Está reunida nestes dias, por vídeo conferência, a assembleia-geral da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas (Abrafruts) para a elaboração do plano estratégico setorial do setor para o próximo biênio.

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo – são 40 milhões de toneladas produzidas anualmente – mas só exporta 3% dessa produção que equivale a 0,6% do mercado mundial da fruticultura, algo como US$ 900 milhões (o Chile exporta US$ 4 bilhões em frutas).

JUSTIÇA CEARENSE SOLTA 75 TRAFICANTES

Esta coluna solidariza-se com o governador Camilo Santana, que, pelas redes sociais, espalhou seu protesto contra decisão de um juiz que mandou soltar 75 traficantes de drogas, entre os quais estão o que a Polícia chama de “elementos de alta periculosidade”.

Neste momento de pandemia, uma decisão equivocada como essa só aumenta o medo que as pessoas têm de sair às ruas.



Os magistrados precisam entender que suas decisões tem tudo a ver com a segurança da sociedade.

Soltar bandidos é fazer o oposto, ou seja, é ampliar o sentimento de insegurança da população.

SESI, SENAI e IEL PROMOVEM CONGRESSO

Hoje e amanhã, no modo online, realiza-se o V Congresso da Rede Sesi-Senai-IEL de Educação do Ceará.

O evento, que terá abertura do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, reunirá um grupo peso-pesado de palestrantes, entre os quais se destaca a empresária Luiza Helena Trajano, do Grupo Magazine Luiza e presidente do Grupo Mulheres do Brasil.

Também falarão Anette de Castro, vice-presidente da Mallory; Paulo André Holanda, superintendente regional do Senai-Ceará; Veridiana Grotti, superintendente regional do Sesi; e Dana Nunes, superintendente regional do IEL-Ceará.

TERMINAL PESQUEIRO DE CAMOCIM SERÁ PRIVATIZADO

Informa a Companhia Docas do Ceará (CDC): o Terminal Pesqueiro de Camocim será concedido à iniciativa privada. Para viabilizá-lo, foi publicada ontem uma Portaria das Secretarias de Aquicultura e Pesca e de Transportes Aquaviários que permite a adoção das providências legais para a concessão.

A presidente da CDC, Mayhara Chaves, diz à coluna que há empresas interessadas no terminal de Camocim. Mas não as nomeou.

O equipamento, que hoje só gera despesa, passará a gerar receita para a CDC e lucro para os concessionários, quando o processo de concessão for encerrado.

O Edital de concessão será publicado no segundo semestre.

LOUCURAS

Estimulado por uma de suas virtudes, a da solidariedade, Ciro Gomes telefonou para este colunista, manifestando seu pesar pela morte de sua mãe, por Covid, ocorrida na véspera.



Mas, a pedido deste repórter, emitiu uma curta declaração sobre os acontecimentos das últimas horas:

“O momento é grave. Nunca aconteceu de os três comandantes militares pediram exoneração a uma só a vez. Na Aeronáutica, é onde está o núcleo mais rebelde contra as loucuras de Bolsonaro”.

JOE BIDEN PÕE US$ 3 TRI NA ECONOMIA DOS EUA

No mercado mundial, há expectativa sobre o novo pacote, desta vez de US$ 3 trilhões, para animar a economia dos EUA, principalmente o seu setor de infraestrutura.

Os juros dos títulos do Tesouro norte-americano estão no patamar de 1,77%, o maior dos últimos 14 meses.

As bolsas europeias têm leves baixas e leves altas, aguardando os detalhes do anúncio do presidente Joe Biden.

Nos EUA, além dessa ajuda estatal, conta a favor também as notícias de que a vacinação anti-Covid ganha ainda mais velocidade, o que repercutirá em maior atividade econômica.

CIMENTO APODI CELEBRA 10 ANOS

Festa na Companhia de Cimento Apodi, que celebra 10 anos de exitosa atividade no mercado do Nordeste.

A empresa, com fábricas no Pecém e em Quixeré, produz não só cimento, mas também argamassa e concreto.

Para celebrar sua operação no mercado da construção civil, a Apodi lançará em abril uma nova campanha publicitária intitulada “Cada obra, uma história”.