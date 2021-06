Brasil começa a produzir seus próprios bioinsumos

Com o apoio pessoal da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que a visitou ontem, a Fazenda Pamplona, em Cristalina (GO), tornou-se a primeira produtora brasileira de bioinsumos, cujo uso reduz custos do sistema de produção, gerando maior produtividade e produtividade em modo sustentável.

Segundo o Ministério da Agricultura, bioinsumo “é o produto, o processo ou a tecnologia de origem, vegetal, animal ou microbiana destinado ao uso na produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários que interfiram positivamente no crescimento, no desenvolvimento e no mecanismo de resposta de animais, plantas, micro-organismos e substâncias derivadas e que interajam com os produtos e os processos físico-químicos e biológicos”.

Os bioinsumos abrangem – ainda de acordo com o ministério – “desde inoculantes, promotores de crescimento de plantas, biofertilizantes, produtos para nutrição vegetal e animal, extratos vegetais, defensivos feitos a partir de microorganismos benéficos para controle de pragas, parasitos e doenças, tais como fungos, bactérias e ácaro, entre outros”.

O mercado de bionsumos está em rápida expansão no Brasil, razão pela qual, no ano passado, o ministério da Agricultura lançou o Programa Nacional de Bioinsumos, ao qual aderiu a Fazenda Pamplona, que já opera sua fábrica.