Bolsonaro tem como suportar tamanha pressão?

Diante do rolar da carruagem da crise brasileira e tendo em vista os últimos acontecimentos, já surge, nos meios empresariais, a pergunta: o presidente Bolsonaro e seu governo – que estão, desde a sua posse, sob ataque permanente da oposição e de seus porta-vozes – aguentarão até quando essa pressão?

Com frágil base de apoio no Parlamento, com popularidade em baixa, mas mantendo em torno de 30% das intenções de voto para a sua reeleição, Jair Bolsonaro não tem feito, nos últimos 12 meses, outra coisa que não se defender dos ataques, e usando a tática do contra-ataque.



Bolsonaro tem culpa no cartório da pandemia, no início da qual a considerou uma “gripezinha”. Depois, diante do agravamento das trágicas e tristes estatísticas causadas pela doença da Covid-19, respondeu assim a um repórter que, no portão de entrada do Palácio da Alvorada, quis saber sua opinião sobre o aumento dos casos e dos óbitos: “E daí?”

O presidente, com seu jeito agressivo de dizer o que pensa, provocou uma sequência de erros e equívocos que resultaram na troca de ministros da Saúde. O que está hoje no cargo é o quarto desde o dia primeiro de janeiro de 2019, quando se iniciou seu mandato presidencial.

Mais: Bolsonaro criticou a vacina fabricada na China e disse que essa o Brasil não compraria, causando um problema diplomático.

Agora, reparem: a vacina chinesa, a Coronavac, fabricada no Brasil pelo Instituto Butantan, é, até agora, a mais utilizada para a imunização dos brasileiros.

Por sua vez e quase ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal e seus 11 ministros – a maioria dos quais tem clara posição anti-Bolsonaro – decidiu que, na gestão da pandemia, os governadores e prefeitos, e não o presidente da República, têm o poder de impedir, total ou parcialmente, as atividades econômicas por meio de isolamento social, rígido ou não.



E cada governador ou prefeito de grandes cidades tratou de mostrar serviço. Alguns avançaram o sinal da moralidade.



No Amazonas e no Pará, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apuraram desvio de recursos que a União havia liberado para o combate à pandemia. Houve prisões.



No Congresso Nacional, Bolsonaro enfrentou a oposição do então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, cujo desejo de reeleição foi frustrado pelo STF, o que o forçou a lançar seu colega Baleia Rossi para sucedê-lo. Perdeu.



O eleito foi o alagoano Artur Lira, líder do Centrão, um consórcio de partidos de ideologia fisiológica.



O que, em fevereiro deste ano, parecia ser um horizonte azul para o governo Bolsonaro transformou-se, um mês depois, em novo problema, pois no Senado o eleito foi Rodrigo Pacheco, também do Centrão, um parlamentar jovem, com boa base cultural, inteligente e bem articulado, inclusive com a oposição.

Tão articulado que, cumprindo rapidamente decisão do STF, leu ontem, terça-feira, 13, o requerimento de constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará possível omissão do presidente da República na gestão do combate à pandemia.

A maioria da CPI, pelo que tudo está a indicar, será integrada por senadores da oposição, entre eles ninguém menos do que Renam Calheiros, envolvido na Operação Lava Jato por delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado.



Renam tem um objetivo na CPI: tornar Bolsonaro culpado por tudo de trágico que aconteceu no país desde quando a pandemia chegou aqui.

Nos próximos 90 dias, tempo que deverá durar a CPI da Covid-19, toda a imprensa ampliará seus espaços para tratar, de forma exclusiva, dos fatos e atos ligados ao enfrentamento da pandemia.

O relator da comissão, ainda não escolhido (poderá ser o próprio Renam Calheiros), produzirá, certamente, um relatório que acusará o presidente, abrindo, então, como consequência, a chance para abertura de um processo de impeachment.

Tudo isso se relaciona ao front interno da política, mas há também – e crescente – o front político externo.

Vários governos estrangeiros, a começar pelo dos EUA, liderado pelo presidente Biden, a quem Bolsonaro só cumprimento várias semanas depois de sua vitória eleitoral, seguido pelo da França, de Emmanuel Macron, e da Alemanha, de Angela Merckel, pressionam hoje o governo brasileiro a dar uma guinada de 180 graus em sua política de preservação ambiental, com foco na Amazônia.



Se essa guinada acontecer, os EUA liberarão US$ 10 bilhões para ajudar o Brasil a reduzir o desmatamento e as áreas já desmatadas.

Os estrangeiros repetem o mantra de que a Amazônia é uma floresta cuja preservação interessa ao mundo todo.

Há outro problema: o leilão da Tecnologia 5G, que a Anatel promoverá até o fim de junho.



O governo norte-americano pressiona o brasileiro no sentido de evitar a inclusão da chinesa Huawei, que domina essa tecnologia, no leilão que a Anatel promoverá em junho deste ano.



A China, maior parreira comercial do Brasil, quer assegurar a presença de sua empresa nesse leilão, e para isso tem o apoio das grandes operadoras que atuam no Brasil, sob o argumento de que, se a tecnologia escolhida for outra, o Brasil terá de gastar muito mais dinheiro para a troca dos equipamentos e dos sistemas em uso hoje, fornecidos pela Huawei.

O que tem o presidente Bolsonaro para vencer esta crise?

Na verdade, ele tem o apoio de cerca de 30% do eleitorado, segundo as últimas pesquisas. Mas esse apoio será para as eleições de outubro de 2022, ou seja, daqui a mais de um ano e meio – é muito tempo.

Ele não tem apoio da mídia, que o quer fora do Palácio do Planalto o mais rápido possível.

O presidente, que, no começo do seu governo, dominava as redes sociais, perdeu força também nessa área.



No Congresso Naconal, ele tem uma base raquítica e fisiológica.



O Centrão, com Artur Lira e Rodrigo Pacheco à frente, já aproveita este momento de dubiedade para arrancar mais dinheiro para suas bases eleitorais, via emendas parlamentares, e isto criou um problema grave: o Orçamento Geral da União (OGU) para 2021, aprovado há 20 dias, é inexequível, e por isto ainda não foi sancionado.

O ministro Paulo Guedes, que já foi o Posto Ipiranga de Bolsonaro, perdeu força, e neste momento de consertar as graves falhas no OGU, encontra dificuldade para fazer da Lei de Meios uma peça resistente às tentativas de “furar o teto do gasto público”.



É neste ambiente conturbado, agravado pela inflação em alta, pelo desemprego preocupante, pela pandemia que segue matando mais de três mil brasileiros por dia, pelo Judiciário que é ostensivamente hostil ao seu governo, pelo Parlamento dividido entre oposicionistas e governistas fisiológicos e pela mídia que o ataca nas 24 horas do dia, que Jair Bolsonaro e seu governo tentam equilibrar-se.

A presença de muitos militares no governo não deve estimular projetos heterodoxos:

Primeiro, não clima para aventuras ditatoriais de quaisquer dos lados do espectro ideológico;

Segundo, faltam líderes confiáveis na direita e na esquerda;



Terceiro, o centro permanece omisso, exatamente por falta de liderança;

Quarto, as Forças Armadas, 57 anos depois de 1964, estão aí para cumprir o seu papel constitucional, pois são instituições de Estado e não de governo.

Assim, as crises que hoje castigam o país e sua população têm de ser solucionadas pela política, representação do regime democrático.