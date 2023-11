Bola B3 muda horário de operação. Ata do Copom sairá amanhã

Conteúdo apoiado por:

Mudará, a partir desta segunda-feira, o horário de operação da Bolsa de Valores brasileira B3. O pregão será aberto às 10 horas, mas será encerrado não às 17 horas, mas às 18. Por quê? Porque acabou o horário de verão nos Estados Unidos, eis a resposta.

Nesta semana, o mercado financeiro brasileiro tem uma agenda animada. Por exemplo: na próxima sexta-feira, 10, será divulgado o IPCA, índice oficial da inflação. Os economistas do Bradesco estimam uma subida de 0,29%. Por sua vez, os economistas da XP Investimentos apostam em uma alta menor, de 0,26%.

Amanhã, terça-feira, será divulgada a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, realizada na última quarta-feira. Ela trará explicações a respeito da decisão que reduziu em meio ponto percentual a taxa de juros Selic, que agora está em 12,25% ao ano.

Hoje, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulga os dados sobre a segunda pesquisa da safra de grãos 2023/2024.

Na quarta-feira, sairá a Pesquisa Mensal de Comércio relativa ao mês de setembro. Essa pesquisa deverá apresentar números ainda fracos das vendas do comércio, que se mantém em contração pressionado pelas altas taxas de juros e pelo endividamento das famílias.

Começa hoje a divulgação dos balanços das grandes empresas brasileiras relativos ao terceiro trimestre deste ano. Nesta segunda-feira, serão conhecidos os resultados da Pague Menos, Embraer, Banco Itaú-Unibanco e Gerdau.

E por falar no Itaú: ele anunciou que encerrou o processo de fechamento de sua filial na Argentina. Diz o comunicado do Itaú distribuído ao mercado que o Banco Central argentino autorizou o encerramento de suas atividades no país.

A XP Investimentos está projetando um lucro de R$ 9,1 bilhões para o Itaú no terceiro trimestre deste ano.